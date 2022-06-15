Українські новини дуже токсичні, – Маша Єфросиніна про те, як європейці втомилися від війни

Телеведуча Маша Єфросиніна 24 лютого виїхала з Києва на Захід України, а згодом покинула країну. Зараз вона перебуває в Європі й поділилася, що європейці вже втомилися від новин про війну в Україні.

Чим довше триває війна, тим більше люди втрачають інтерес до того, що зараз відбувається в Україні. Тепер за кордоном, коли по телебаченню розповідають про події в Україні, рейтинги програм значно падають, а компанії потерпають від збитків.

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Маша Єфросиніна про ставлення європейців до війни в Україні

Нещодавно телеведуча мала інтерв'ю для величезного видання з багатомільйонною аудиторією. Перед цим її попередили, що розмова триватиме 15 хвилин, надіслали всі питання, а насправді була в ефірі лише три з половиною хвилини. Коли Маша поцікавилася, чому так сталося, їй відповіли: "Подивіться, будь ласка, на рейтинги. Коли говоримо про Україну, про війну – крива йде донизу. Ми виходимо в страшенні збитки, в нас падають рейтинги".

В Європі я вперше почула такий вислів: "Українські новини дуже токсичні",

– сказала Єфросиніна.

Ведуча зазначила, що різниця між населенням різних країн і владою – колосальна. Влада поводиться набагато гірше, а люди роблять дуже багато. Найбільше з усіх Україні допомагають поляки.

Поляки – це для мене ікони зараз. Скільки вони всього роблять! Де б не був виступ, коли Україна – вони всі встають, всі плескають. У Польщі зараз навіть тренд: якщо ти допомагаєш Україні – ти крутий,

– поділилася зірка.

Іноді люди не знають, як реагувати на новини про жорстоку війну в Україні. Вони відчувають провину за те, що можуть жити під мирним небом: "Я спокійно кажу іншим: "Ми з України, ми повертаємося, ми чекаємо на перемогу, ми багато працюємо. Як ви можете нам допомогти?". І люди навіть радіють, що їм не потрібно говорити весь набір слів, від яких вони відчувають провину за те, що мають мирне життя".

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Та інколи вони не розуміють, що відбуваються, просять припинити вбивства. Ніхто не може зрозуміти війну, поки в його дім не прилетить бомба.