Чем дольше идет война, тем больше люди теряют интерес к тому, что сейчас происходит в Украине. Теперь за границей, когда по телевидению рассказывают о событиях в Украине, рейтинги программ значительно падают, а компании страдают от убытков.

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Маша Ефросинина об отношении европейцев к войне в Украине

Недавно телеведущая имела интервью для огромного издания с многомиллионной аудиторией. Перед этим ее предупредили, что разговор будет продолжаться 15 минут, отправили все вопросы, а на самом деле была в эфире всего три с половиной минуты. Когда Маша поинтересовалась, почему так произошло, ей ответили: "Посмотрите, пожалуйста, на рейтинги. Когда говорим об Украине, о войне – кривая идет вниз. Мы выходим в ужасные убытки, у нас падают рейтинги".

В Европе я впервые услышала такое выражение: "Украинские новости очень токсичны",

– сказала Ефросинина.

Ведущая отметила, что разница между населением разных стран и властью – колоссальная. Власть ведет себя гораздо хуже, а люди делают очень много. Больше всех Украине помогают поляки.

Поляки – это для меня иконы сейчас. Сколько они всего делают! Где бы ни было выступление, когда Украина – они все встают, все хлопают. В Польше сейчас даже тренд: если ты помогаешь Украине – ты крут,

– поделилась звезда.

Иногда люди не знают, как реагировать на новости о жестокой войне в Украине. Они чувствуют вину за то, что могут жить под мирным небом: "Я спокойно говорю другим: "Мы из Украины, мы возвращаемся, мы ждем победы, мы много работаем. Как вы можете нам помочь?". И люди даже радуются, что им не нужно говорить весь набор слов, от которых они чувствуют вину за то, что у них мирная жизнь".

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Но иногда они не понимают, что происходят, просят прекратить убийства. Никто не может понять войну, пока в его дом не прилетит бомба.