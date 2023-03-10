Український артист Артем Пивоваров презентував альбом "Твої вірші, мої ноти". Це зібрання пісень, які музикант створив у межах однойменного авторського проєкту, повідомляє 24 Канал.

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Артем Пивоваров презентував збірку пісень

Проєктом "Твої вірші, мої ноти" Артем Пивоваров мав на меті популяризувати українську культуру через призму музики. Адже його пісні та дуети з популярними виконавцями записані на вірші відомих поетів та митців, а також це переспіви українських народних пісень.

Тепер же артист підсумував свою роботу у збірці-альбомі, продемонструвавши свіжий погляд на творчу спадщину українців. Як вважає Артем Пивоваров, платівка показує відвертість української душі та мудрість, збережена з поколіннями. Він про щирість, любов, переживання, сум та радість. Про все те, що відчував чи не кожен з нас і що так майстерно описали поети. Альбом можна прослухати за посиланням на різних майданчиках.

До альбому увійшли 2 оновлені версії пісень, 3 новинки-прем'єри та ті треки, що стали відомими й популярними. Нагадаємо, що до запису платівки долучилися такі українські знаменитості: NK, DOROFEEVA, Олег Скрипка, Оля Полякова, alyona alyona, KALUSH, ZLATA OGNEVICH, Yarmak, Лілу45, SHUMEI, Євген Хмара, Павло Шилько.

Коли я почав заглиблюватися у світ української поезії, зрозумів, що це стане частиною моєї творчості. У нас є багато яскравих постатей, які впливали на розвиток культури та сприяли формуванню важливих ментальних рис українців.

"Я хочу, щоб про цих митців та їхню творчість дізнавалося якомога більше людей. Це головна мета проєкту "Твої вірші, мої ноти" і моя важлива місія. Цей альбом є відображенням внутрішнього світу українців. Послухавши його, можна дізнатися більше про українську душу та долю нашого народу", – поділився Артем.

Прем'єра пісні "Місяць на небі"

До альбому "Твої вірші, мої ноти" увійшла новинка – трек "Місяць на небі", це переспів української народної пісні. Вона розповідає про щире кохання, що живе за будь-яких обставин.

"Приклади такого сильного почуття ми можемо побачити зараз в Україні. Стосунки багатьох пар зараз проходять випробування на міцність. Та попри складні часи та великі відстані люди демонструють силу почуттів та чекають на омріяну зустріч з найріднішими", – прокоментував Артем Пивоваров.

Артем Пивоваров – "Місяць на небі": дивіться відео онлайн