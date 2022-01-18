Молода виконавиця ERIA (справжнє ім'я Ірина Бояркіна) свого часу стала фіналісткою шоу "Х-Фактор", а також брала участь у шоу "Голос країни" у 2021 році. Вона є солісткою шоу Rock Opera Mozart та фронтвумен гурту Mysterya.

Важливо Євробачення-2022: хто потрапив у довгий список учасників Нацвідбору

Відомо, що для відбору Євробачення 35-річна співачка підготувала пісню MAVKA, до створення якої начебто долучився всесвітньо відомий композитор Ганс Циммер. Її артистка презентувала в мережі тиждень тому та отримала схвальні відгуки від шанувальників.

ERIA – Мавка: дивитись відео онлайн

Проте у довгий список вона не потрапила – місця серед 27 співаків їй не знайшлось. Тому Ірина переконана, що без фінансів – немає місця у відборі. Додамо, що вона вже пробувала свої сили у Нацвідборі у 2018 році під псевдонімом VILNA, проте тоді перемогу отримав MELOVIN.

Немає продюсера, немає великих грошей, щоб дати хабар – немає місця у відборі, це типова Україна,

– написала співачка у коментарі до фейсбук-допису сторінки Wiwibloggs.



ERIA звинуватила організаторів Євробачення у корупції / Скриншот з фейсбуку

Також вона розмістила допис в інстаграмі, де подякувала усій публіці за підтримку, а всі питання щодо Нацвідбору адресувала організаторам. Вона додала, що її навіть не покликали на живі прослуховування, після яких нібито затверджувався лонглист.

Реакція Суспільного

Громадський мовник UA:Суспільне, який організовує відбір Євробачення в Україні, у коментарі "Обозревателю" запевнив, що відбір відбувається чесно та прозоро.

Довгий список був сформований з 284 заявок, які надійшли до Громадського мовника. Зрозуміло, що в кожному конкурсі завжди є незадоволені результатами, але неприпустимо, що деякі артисти намагаються привернути до себе увагу безпідставними звинуваченнями та скандалами,

– йдеться у коментарі.

Національний відбір на Євробачення-2022