Молодая исполнительница ERIA (настоящее имя Ирина Бояркина) в свое время стала финалисткой шоу "Х-Фактор", а также участвовала в шоу "Голос страны" в 2021 году. Она солистка шоу Rock Opera Mozart и фронтвумен группы Mysterya.
Важно Евровидение-2022: кто попал в длинный список участников Нацотбора
Известно, что для отбора Евровидения 35-летняя певица подготовила песню MAVKA, к созданию которой якобы присоединился всемирно известный композитор Ханс Циммер. Ее артистка презентовала в сети неделю назад и получила положительные отзывы от поклонников.
ERIA – Мавка: смотреть видео онлайн
Однако в длинный список она не попала – места среди 27 певцов ей не нашлось. Поэтому Ирина убеждена, что без финансов – нет места в отборе. Добавим, что она уже пробовала свои силы в Нацотборе в 2018 году под псевдонимом VILNA, однако тогда победу одержал MELOVIN.
Нет продюсера, нет больших денег, чтобы дать взятку – нет места в отборе, это типичная Украина,
– написала певица в комментарии к фейсбук-сообщению страницы Wiwibloggs.
ERIA обвинила организаторов Евровидения в коррупции / Скриншот из фейсбука
Также она разместила сообщение в инстаграме, где поблагодарила всю публику за поддержку, а все вопросы по Нацотбору адресовала организаторам. Она добавила, что ее даже не позвали на живые прослушивания, после которых якобы утверждался лонглист.
Реакция "Суспільного"
Общественный вещатель UA:Суспільне, который организует отбор Евровидения в Украине, в комментарии "Обозревателю" заверил, что отбор происходит честно и прозрачно.
Длинный список был сформирован из 284 заявок, поступивших в Общественный вещатель. Понятно, что в каждом конкурсе всегда есть недовольные результатами, но недопустимо, что некоторые артисты пытаются привлечь к себе внимание безосновательными обвинениями и скандалами,
– говорится в комментарии.
Национальный отбор на Евровидение-2022
- Прием заявок для участия в Нацотборе на Евровидение-2022 стартовал 14 декабря. Их принимали до 10 января.
- Транслировать отбор будет в этом году только "Суспільне", без телеканала "СТБ", поэтому формат отбора был изменен. Вместо традиционных двух полуфиналов и финала проведут только финал. Он запланирован на 12 февраля.
- В финал попадут только 8 артистов, которых выберет оргкомитет и назовет 24 января. Того, кто будет представлять Украину на Евровидении-2022 в Турине, будут выбирать жюри и зрители путем голосования.