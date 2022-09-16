Все-таки деньги не пахнут. Несмотря на то, что родители актрисы остаются в Украине и отказываются переезжать в россию, Ирина продолжает поддерживать террористов.

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Ирина Мохова изменила Украине

Ирина является супругой русского актера Александра Мохова. Они убеждают родных переехать в россию и говорят, что "безумно любят россию". Пара даже не думает осуждать преступления русской армии на территории Украины.

Родители и сестры Моховой жили возле Киева и в начале войны были вынуждены покинуть дом, уехали за границу, но не согласились на уговоры Ирины приехать в россию.

Мы с моей женой за нашу страну. Они – за свою. Но мы умные люди, есть понимание. Думаю, раскола из-за этого нет. Для меня Украина как вторая родина. И я с болью отношусь к тому, что там происходит. При этом я велик патриот своей страны. Я безумно люблю россию. И моей жене, которая тоже стала русской, очень нравится россия,

– заявил Мохов.

Моховы – это еще одна пара, выступающая "за любовь и мир", но не призывающая российских военных покинуть территорию Украины, прекратить террористические акты и убийства мирного населения.

Напомним, недавно стало известно, что украинский ведущий Вадим Абрамов, заменивший Ольгу Фреймут в программе "Ревизор", также оказался предателем. Он активно развивает карьеру в россии, работает на пропагандистском канале "Пятница".