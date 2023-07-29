Павло Зібров, ХАС, KOLA та інші: музичні новинки липня, які ви точно додасте у свій плейлист

В останні дні липня українські артисти презентували чимало треків. Серед них ліричні та запальні пісні, які ви точно захочете додати у свій плейлист.

Новими треками слухачів потішили Павло Зібров, KOLA, KALUSH, ХАС та багато інших. Всі хіти можна послухати в добірці 24 Каналу.

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Jerry Heil

Jerry Heil випустила пісню "Благословенна Земля" до Дня Української Державності. Композицію артистка створила на основі гордості та щастя від того, що вона – українка. "Благословенна Земля" має багаторівневе наповнення сенсами. У пісні згадані постаті, що формували державність України на самому початку, та переломні події сучасності, які впливають на наше майбутнє.

Jerry Heil – "Благословенна Земля": дивіться відео онлайн

KOLA

"Під крилом" – це ніжна та емоційна пісня про те, наскільки важлива присутність надійної коханої людини у житті. Кожен з нас прагне знайти того, з ким можна бути собою, а у стосунках панує взаємоповага, щире кохання та впевненість, що у будь-якій ситуації можна розраховувати одне на одного. Навіть в моменти, коли немає можливості бути поряд, то достатньо й думок про цю людину, щоб відчути захист та підтримку.

KOLA – "Під крилом": дивіться відео онлайн

GOLUBENKO

Пісня "Обійми" – це емоційна музична композиція про хлопця, який переживає втрату своєї коханої й через це відчуває пустоту у своєму серці. Він просить дати ще один шанс, ще одну можливість повернутися до її обіймів і разом знову стати тими, ким вони колись були. Автор наголошує на тому, що між парою все ще є той міцний зв'язок. Тому він з нетерпінням очікує на зустріч з дівчиною ще раз.

GOLUBENKO – "Обійми": дивіться відео онлайн

ХАС

Пісня "Магніт" про приреченість, тому що є стосунки, в яких у кожній людині є якийсь магніт, який притягує їх одне до одного. І це просто безвихідна ситуація, тому що ти розумієш, що могло б бути добре, якби цей магніт не притягував вас одне до одного, але це все одно відбувається. Це історія про те, як він і вона люблять одне одного по-своєму, і ці почуття практично не збігаються, не поєднуються. Але існувати без цих почуттів неможливо.

ХАС – "Магніт": дивіться відео онлайн

O.Torvald

"Голосові" – це одна з найінтимніших пісень, яку ми колись писали. Це внутрішній монолог, сповідь, відображення найпотаємніших страхів. Ми не хочемо робити "байрактарщину" чи патріотичні гімни, проте й оминати війну не можемо, адже це частина мого життя, частина життя кожного з нас. Не романтизуйте війну. Це не голлівудський фільм чи гра. Війна – це про смерть, втрату близьких людей, втрату себе. За кожним жартом про Крим, за кожним метром відвойованої або збережної території стоять сотні та тисячі втрачених життів. Тому цей ЕР починається з голосових повідомлень, які були записані моїм підрозділом у Бахмуті, це передісторія, яка у фіналі виливається в пісню. "Голосові" я присвячую загиблим побратимам. Хлопці назавжди в строю", – розповів Женя Галич.

До теми Пісня з повідомленнями військових з Бахмута: O'Torvald довів фанів до сліз треком "Голосові"

O.Torvald – "Голосові": дивіться відео онлайн

KALUSH

Пісня "До берега йду" доносить до слухача ідею залишатися вірним самому собі та бути незламним перед перепонами, які трапляються в житті. KALUSH використовує метафори човна та берега, що символізують життєвий шлях та мету, яку ти маєш в житті.

KALUSH – "До берега йду": дивіться відео онлайн

Павло Зібров

"Крізь кордони" – пісня, яка торкнеться глибини душі всіх роз'єднаних війною родин, про кохання яке не має меж, про справжні почуття, що багатьох з нас мучать в ці важки миті, коли ти не можеш бути поруч з коханою людиною, але крізь кордони на крилах думками летиш до неї.

Павло Зібров – "Крізь кордони": дивіться відео онлайн

YAROSA BURNOS

Сингл Redemption про те, що в кожного є шанс змінити світ, просто потрібно пам'ятати, що всі зміни починаються з самого себе. Найкраща і найсильніша підтримка – це віра в самого себе, але водночас, це і найскладніший шлях. Тому віримо в себе та змінюємо свій внутрішній світ на краще.

YAROSA BURNOS – Redemption: дивіться відео онлайн

SONCE

"ВідчуVIBE" – це вже четвертий сингл співачки. Пісня була написана та кліп відзнятий в райському місці – Балі. 5 днів з великою командою акторів, танцівників, операторів. Вони знімали кліп на чорних пляжах Балі, в найпопулярніших неймовірно красивих місцях, танцюючи в натовпі туристів.

SONCE – "ВідчуVIBE": дивіться відео онлайн

YAROMIYA

Легкий та читабельний саунд, а також захопливий текст, який надихає на найпрекрасніше почуття у світі, але і при цьому закликає не потрапляти у "любовні сітки", з яких потім складно вибратись. YAROMIYA транслює правильні наративи кохання, не ідеалізуючи його.

YAROMIYA – "Ромашка": дивіться відео онлайн