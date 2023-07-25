Міні-альбом доступний на всіх стримінгових платформах. Учасники гурту O’Torvald зізнаються, що трек – це внутрішній монолог, сповідь, відображення найпотаємніших страхів.

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O’Torvald випустив трек "Голосові"

Зазначимо, що всі голосові повідомлення на перших хвилинах аудіо – це справжні розмови військових, з якими фронтмен гурту Женя Галич проходить військову службу. Дозвіл на їх публікацію дав командир батальйону. Всі ці повідомлення були записані під час реальних боїв та документують жорстоку реальність на фронті.

"Голосові" – це одна з найінтимніших пісень, яку ми колись писали… Ми не хочемо робити "байрактарщину" чи патріотичні гімни, проте й оминати війну не можемо, адже це частина мого життя, частина життя кожного з нас. Не романтизуйте війну. Це не голлівудський фільм чи гра. Війна – це про смерть, втрату близьких людей, втрату себе,

– зазначили в гурті.

Музиканти пояснюють, що за кожним жартом про Крим, за кожним метром відвойованої або збережної території стоять сотні та тисячі втрачених життів. Тому цей міні-альбом починається з голосових повідомлень військових у Бахмуті.

"Це передісторія, яка у фіналі виливається в пісню. "Голосові" я присвячую загиблим побратимам. Хлопці назавжди в строю", – розповідає Женя Галич.

Також, на своєму ютуб-каналі гурт презентував ліричне відео на пісню "Голосові", зйомки якого проходили в одному з київських барів. За сюжетом, герой Жені Галича приходить в бар, у якому вирує життя, проте його ніхто не помічає.

O’Torvald представив потужний трек "Голосові": відео

Реакція мережі

Шанувальники вже встигли зацінити новий міні-альбом гурту. У коментарях фронтмену Жені Галичу вони висловили своє захоплення та зазначили, що нова пісня доводить до сліз:

"Сильно. Дякую!"

"Це неможливо розриває зсередини. Як натиснула "play", так і завмерла.. Сльози не можу зупинити… Боляче. Жень, дякую, ми ніколи не забудемо! Героям Слава! Вічна пам’ять".

"Це дуже страшно, просто розвиває від емоцій, дякую всім, хто там, дозволяє нам жити зараз тут".

"Женя, це пи***ць! Дякую! До сліз, неможливо сильний реліз. Усі 7:27 мурашки".

"Женя, це так сильно.. плачу. Дуже боляче ... Героям Слава!!!"

"Мурахи по шкірі та холод пройшов з перших секунд прослуховування. Сльози розривають".

"Слухаю її цілий день з сльозами на очах... Пробила до мурах прямо в серце... Герої не вмирають, вони живуть у серцях мільйонів людей".

Повний текст пісні "Голосові":

За що триматися мені,

коли пил стискає груди

я був на дні, я в однині

навіть коли навколо люди

я і є він, нам разом ок

він зміг мене в собі закрити

скажи мені хто є твій Бог

і як мені любити

Приспів: догорить

знаєш, кожен день тут

як нове життя

я завис

вже не гріють стіни

згасло полум'я

так мало снів

він у них мені сказав

ніби час лікує,

ніби час лікує

на самоті

запишу голосові

може хтось почує

може хтось почує

таких як я

нас тисячі

ти просто озирнись навколо

ми сміємося, плачучи

і сліз ти не знайдеш ніколи

я і є він

ми сковані

не відпускай, тримай міцніше

голосові сплановані

зроби тихіше

(приспів)

я завис

вже не гріють стіни

згасло полум'я

догорить

знаєш, кожен день тут

як нове життя

До слова, у квітні 2023 у рок-гурту O.Torvald відбувся перший реліз за останні 2 роки. Музиканти повернулися з потужною піснею "Дихай" про панічні атаки та кліпом, для якого побудували справжню реанімаційну палату в басейні.