У них оспівується кохання та війна. Ці та інші композиції, які ви точно захочете додати у свій плейлист, – слухайте далі в добірці 24 Каналу.

До теми Втретє за час війни: гурт БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ випустив чуттєвий трек "Дим"

БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ

Ця пісня є спробою передати безнадійність, біль і розчарування у певних життєвих ситуаціях. Вона є вираженням особистих емоцій та переживань багатьох людей. Переживань, з якими люди так чи інакше стикаються у відносинах або ж у житті загалом.

БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ – "Дим": дивіться відео онлайн

Quest Pistols

У пісні "Хто Ми Є" Quest Pistols розповідають про єдність й шлях до перемоги, підтримку та людяність, про теплі спогади та солодку ностальгію. Також артисти презентували кліп з атмосферою минулого. Щоб глядач занурився у довоєнні емоції. Альбом, який гортають у відеороботі, символізує спогади, образи й події з мирного життя.

Quest Pistols – "Хто Ми Є": дивіться відео онлайн

ANDRUX

Пісня написана під спогадами днів, прожитими в радості, наповненими сміхом, нескінченними пригодами та материнською любов'ю, та під емоціями, які варто плекати до останнього подиху.

ANDRUX – "Мама": дивіться відео онлайн

DEMCHUK

Серця, пронизані стрілою Купідона та нестача вічності разом – про це співає DEMCHUK у новому синглі "Вічність". Саме у цій пісні ліричним героєм виступає сам співак, адже новий романтичний трек – це справжнє зізнання в щирих почуттях коханій.

DEMCHUK – "Вічність": дивіться відео онлайн

Vyshebaba та BURLA

Пісня "Душі" – це реальна історія з фронту про сьогодення військового Донбасу поєднана з милозвучним приспівом, який передає водночас великий біль та могутню силу воїнів, які несуть мир та свободу на рідну землю.

Vyshebaba та BURLA – "Душі": дивіться відео онлайн