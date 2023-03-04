В Египте 3 марта прошел конкурс красоты Miss Eco International, в котором приняло участие около 30 участников из разных стран. К конкурсу допустили представительницу России Евгению Парменову.

К теме Выбор ребят – погибать, – известный комик сбежал из Украины и возмутил заявлением о защитниках

Украинская модель сделала фото с россиянкой

В конкурсе победила представительница Вьетнама. Украинка Анастасия Лахута не смогла пробиться в топ-21, однако сеть возмутило далеко не это.

Египетская телеведущая Ясмин Саед на днях опубликовала фото, где позирует между представительницами Украины и России. Оказалось, модель Анастасия Лахута не постеснялась сделать общую фотографию с жительницей страны-террориста. Она даже распространила фотографию на своей странице, но затем удалила ее.

"С "Мисс Россией" и "Мисс Украиной", дружба, не признающая войны", – подписала кадр египетская ведущая, паразитируя на теме циничного и жестокого вторжения.



Украинка сделала фото с россиянкой / Скриншот из фейсбука

Украинка Анастасия Лахута принялась получать комментарии от возмущенных украинцев, но поспешила оправдаться. По ее словам, этот кадр был сделан для пиара.

Дорогие мои украинцы! Я хочу перед всеми извиниться. У меня у самого родственника в Украине и я им помогаю. Помогаю нашим солдатам. Но это был конкурс красоты. И один человек сделал это для пиара. Я сейчас буду разбираться с этим. И всем хочу сказать, я люблю Украину и своих родственников! И горжусь людьми, которые на войне тоже отправляю помощь,

– написала харьковчанка.



Оправдание Лахуты / Скриншот из инстаграма

Но в сети продолжают критиковать модель:

"Зачем такая участница, позорище, война в Украине, а она с россиянкой селфи делает, еще и на русском бормочет";

"Боже какой стыд, россияне убивают наших детей, а вы с теми, кто их спонсирует – обнимались и фоткались";

"Слышишь ли ты, что за оправдание? Ты можешь говорить во что бы то ни стало, но факт, где ты стоишь у той мразоты, есть";

"Ну это просто дно, полная оторванность от реальности, хотела крутой пиар – на, получай";

"Зачем тебе нужно было фотографироваться с той кобылой из лаптестана? Взяла и испортила себе репутацию";

"Как ты вообще туда попала и зачем назвалась украинкой? Позор".

Напомним, украинку Викторию Апанасенко россиянка неоднократно хотела спровоцировать на общие кадры на конкурсе "Мисс Вселенная". Но в первый раз модель отказала, а в следующем случае, когда "Мисс Россия" хотела стать рядом для фото, украинка дистанцировалась и отошла. Поэтому оправдания Анастасии Лахуты звучат очень неправдоподобно.