40-річна артистка розповіла, що українська діаспора, яка проживає за кордоном певний час, "спрагла за своїм рідним". Їй важливо почути ті пісні, які ніколи не транслюють по радіо, українцям важливе спілкування.

Читайте повну розмову Про нове кохання, стосунки з сином та музичного ворога: відверте інтерв'ю з Оксаною Мухою

Українська діаспора всюди приголомшує. Щоразу я дякую українцям, з якими маю можливість зустрітися в чужій країні, чужому місті. Вони розумні, об'єднуються, реалізовують спільні проєкти. Будують маленьку Україну в різних куточках Землі. І тієї України у всьому світі є дуже багато. Українців поважають, бо наша колоритність, традиції, мова, працелюбність – надзвичайні,

– запевнила Муха.

Вона додала, що приймають на концертах її не лише українці, а й корінне населення та туристи з інших країн. Проте вона завжди відчуває різницю між тим, який захід вона організовує – чи благодійний, чи просто розважальний: "Коли є благодійна мета, то не чекають, що їх мають розважати, аналізують виступ. Благодійні концерти завжди дуже душевні".

Розмову зі співачкою Оксаною Мухою читайте у межах проєкту Інтерв'ю24.

Оксана Муха наголосила, що головною метою усіх її концертів за кордон – є збір коштів на лікування українських військових, які постраждали у війні з агресором – Росією. Разом з організаторами вона допомагає фонду Revived Soldiers Ukraine. За словами співачки, фонд вже відкрив приватний реабілітаційний центр в Ірпені на Київщині, а також має змогу відправляти військових у США для операцій, які не можуть зробити в Україні.

Ми не встигаємо спати, оскільки щодня виступаємо в різних містах, а вночі постійно в дорозі. Такі концерти – для витривалих людей. Зізнаюся, для мене вони складні. Але є мета, яка мене підбадьорює. Знаю, заради чого роблю це. Коли ми бачимо проблеми воїнів, для яких виступаємо, то наші – здаються смішними, – додала зірка.

До слова Необхідно звільнити себе від сусіда, – Оксана Муха про російську музику і петицію Кондратюка

Інтерв'ю з Оксаною Мухою у відеоформаті: дивіться онлайн