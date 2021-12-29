40-летняя артистка рассказала, что украинская диаспора, проживающая за границей определенное время, "жаждала своего родного". Ей важно услышать те песни, которые никогда не транслируют по радио, украинцам важно общение.

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Украинская диаспора везде потрясает. Каждый раз я благодарю украинцев, с которыми имею возможность встретиться в чужой стране, чужом городе. Они умны, объединяются, реализовывают совместные проекты. Строят маленькую Украину в разных уголках земли. И той Украины во всем мире есть очень много. Украинцев уважают, потому что наша колоритность, традиции, язык, трудолюбие – чрезвычайные,

– заверила Муха.

Она добавила, что принимают на концертах ее не только украинцы, но и коренное население и туристы из других стран. Однако она всегда чувствует разницу между тем, какое мероприятие она организует – или благотворительное, или просто развлекательное: "Когда есть благотворительная цель, то не ждут, что их должны развлекать, анализируют выступление. Благотворительные концерты всегда очень душевные".

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Оксана Муха отметила, что главной целью всех ее концертов за границей – является сбор средств на лечение украинских военных, которые пострадали в войне с агрессором – Россией. Вместе с организаторами она помогает фонду Revived Soldiers Ukraine. По словам певицы, фонд уже открыл частный реабилитационный центр в Ирпене на Киевщине, а также имеет возможность отправлять военных в США для операций, которые не могут сделать в Украине.

Мы не успеваем спать, поскольку ежедневно выступаем в разных городах, а ночью постоянно в пути. Такие концерты – для выносливых людей. Признаюсь, для меня они сложные. Но есть цель, которая меня подбадривает. Знаю, ради чего делаю это. Когда мы видим проблемы воинов, для которых выступаем, то наши – кажутся смешными, – добавила звезда.

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