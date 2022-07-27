Українка Таня Муіньо взяла 9 номінацій на MTV Video Music Awards 2022: для кого вона зняла кліпи

27 липня 2022 , 17:20
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MTV Video Music Awards

Кліпмейкерка з Одеси Таня Муіньо давно сягнула голлівудського рівня. Одразу три її відеороботи претендують на перемогу на MTV Video Music Awards 2022. Це кліпи для Гаррі Стайлса, Cardi B та The Weeknd.

32-річна Таня Муіньо, яка раніше тісно співпрацювала з Монатіком, взяла одразу дев'ять номінацій на американській премії MTV Video Music Awards 2022. Вона відбудеться 28 серпня в Ньюарку. Українка має всі шанси отримати найпрестижніші статуетки церемонії – за "Найкращу режисерську роботу" на кліп Гаррі Стайлса – As It Was, та "Найкраще відео року" за кліп Post Malone та The The Weeknd – One Right Now. 

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Які кліпи Тані Муіньо потрапили на MTV Video Music Awards 2022

Гаррі Стайлс – As It Was – п'ять номінацій: "Відео року", "Найкраща режисерська робота", "Найкраще попвідео", "Найкраща операторська робота" та "Найкраща хореографія". 

Гаррі Стайлс – As It Was: дивіться відео онлайн 

Normani, Cardi B Wild Side – Wild Side – три номінації: "Найкраще r&b відео", "Найкраща операторська робота", "Найкраща хореографія". 

Normani, Cardi B Wild Side – Wild Side: дивіться відео онлайн

Post Malone, The The Weeknd – One Right Now: "Найкраще відео, створене в колаборації". 

Post Malone, The The Weeknd – One Right Now: дивіться відео онлайн 

Нагадаємо, Таня Муіньо вже перемагала на MTV Video Music Awards. 2021 року її кліп MONTERO для епатажного репера Lil Nas X переміг у номінації "Найкраща режисерська робота". 

Номінанти MTV Video Music Awards 2022

Відео року

  • Doja Cat – Woman
  • Drake ft. Future & Young Thug – Way 2 Sexy
  • Ed Sheeran – Shivers
  • Harry Styles – As It Was
  • Lil Nas X, Jack Harlow – INDUSTRY BABY
  • Olivia Rodrigo – brutal
  • Taylor Swift – All Too Well

Артист року

  • Bad Bunny
  • Drake
  • Ed Sheeran
  • Harry Styles
  • Jack Harlow
  • Lil Nas X
  • Lizzo

Пісня року

  • Adele – Easy On Me
  • Billie Eilish – Happier Than Ever
  • Doja Cat – Woman
  • Elton John & Dua Lipa – Cold Heart (PNAU Remix)
  • Lizzo – About Damn Time
  • The Kid LAROI & Justin Bieber – STAY

Найкращий новий артист

  • Baby Keem
  • Dove Cameron
  • GAYLE
  • Latto
  • Måneskin
  • SEVENTEEN

Найкраща колаборація

  • Drake ft. Future & Young Thug – Way 2 Sexy
  • Elton John & Dua Lipa – Cold Heart (PNAU Remix)
  • Lil Nas X, Jack Harlow – INDUSTRY BABY
  • Megan Thee Stallion & Dua Lipa – Sweetest Pie
  • Post Malone & The Weeknd – One Right Now
  • ROSALÍA ft. The Weekend – LA FAMA
  • The Kid LAROI & Justin Bieber – STAY

Найкраща поппісня

  • Billie Eilish – Happier Than Ever
  • Doja Cat – Woman
  • Ed Sheeran – Shivers
  • Harry Styles – As It Was
  • Lizzo – About Damn Time
  • Olivia Rodrigo – traitor

Найкраща режисерська робота

  • Baby Keem & Kendrick Lamar – family ties
  • Billie Eilish – Happier Than Ever
  • Ed Sheeran – Shivers
  • Harry Styles – As It Was
  • Lil Nas X, Jack Harlow – INDUSTRY BABY
  • Taylor Swift – All Too Well
Автор: Марина Джура