Українка Таня Муіньо взяла 9 номінацій на MTV Video Music Awards 2022: для кого вона зняла кліпи
Джерело:MTV Video Music Awards
Кліпмейкерка з Одеси Таня Муіньо давно сягнула голлівудського рівня. Одразу три її відеороботи претендують на перемогу на MTV Video Music Awards 2022. Це кліпи для Гаррі Стайлса, Cardi B та The Weeknd.
32-річна Таня Муіньо, яка раніше тісно співпрацювала з Монатіком, взяла одразу дев'ять номінацій на американській премії MTV Video Music Awards 2022. Вона відбудеться 28 серпня в Ньюарку. Українка має всі шанси отримати найпрестижніші статуетки церемонії – за "Найкращу режисерську роботу" на кліп Гаррі Стайлса – As It Was, та "Найкраще відео року" за кліп Post Malone та The The Weeknd – One Right Now.
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Які кліпи Тані Муіньо потрапили на MTV Video Music Awards 2022
Гаррі Стайлс – As It Was – п'ять номінацій: "Відео року", "Найкраща режисерська робота", "Найкраще попвідео", "Найкраща операторська робота" та "Найкраща хореографія".
Гаррі Стайлс – As It Was: дивіться відео онлайн
Normani, Cardi B Wild Side – Wild Side – три номінації: "Найкраще r&b відео", "Найкраща операторська робота", "Найкраща хореографія".
Normani, Cardi B Wild Side – Wild Side: дивіться відео онлайн
Post Malone, The The Weeknd – One Right Now: "Найкраще відео, створене в колаборації".
Post Malone, The The Weeknd – One Right Now: дивіться відео онлайнНагадаємо, Таня Муіньо вже перемагала на MTV Video Music Awards. 2021 року її кліп MONTERO для епатажного репера Lil Nas X переміг у номінації "Найкраща режисерська робота".
Номінанти MTV Video Music Awards 2022
Відео року
- Doja Cat – Woman
- Drake ft. Future & Young Thug – Way 2 Sexy
- Ed Sheeran – Shivers
- Harry Styles – As It Was
- Lil Nas X, Jack Harlow – INDUSTRY BABY
- Olivia Rodrigo – brutal
- Taylor Swift – All Too Well
Артист року
- Bad Bunny
- Drake
- Ed Sheeran
- Harry Styles
- Jack Harlow
- Lil Nas X
- Lizzo
Пісня року
- Adele – Easy On Me
- Billie Eilish – Happier Than Ever
- Doja Cat – Woman
- Elton John & Dua Lipa – Cold Heart (PNAU Remix)
- Lizzo – About Damn Time
- The Kid LAROI & Justin Bieber – STAY
Найкращий новий артист
- Baby Keem
- Dove Cameron
- GAYLE
- Latto
- Måneskin
- SEVENTEEN
Найкраща колаборація
- Drake ft. Future & Young Thug – Way 2 Sexy
- Elton John & Dua Lipa – Cold Heart (PNAU Remix)
- Lil Nas X, Jack Harlow – INDUSTRY BABY
- Megan Thee Stallion & Dua Lipa – Sweetest Pie
- Post Malone & The Weeknd – One Right Now
- ROSALÍA ft. The Weekend – LA FAMA
- The Kid LAROI & Justin Bieber – STAY
Найкраща поппісня
- Billie Eilish – Happier Than Ever
- Doja Cat – Woman
- Ed Sheeran – Shivers
- Harry Styles – As It Was
- Lizzo – About Damn Time
- Olivia Rodrigo – traitor
Найкраща режисерська робота
- Baby Keem & Kendrick Lamar – family ties
- Billie Eilish – Happier Than Ever
- Ed Sheeran – Shivers
- Harry Styles – As It Was
- Lil Nas X, Jack Harlow – INDUSTRY BABY
- Taylor Swift – All Too Well