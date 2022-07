32-летняя Таня Муиньо, ранее тесно сотрудничавшая с Монатиком, взяла сразу девять номинаций на американской премии MTV Video Music Awards 2022. Она состоится 28 августа в Ньюарке. Украинка имеет все шансы получить самые престижные статуэтки церемонии – за "Лучшую режиссерскую работу" на клип Гарри Стайл – As It Was, и "Лучшее видео года" за клип Post Malone и The Weeknd – One Right Now.

Какие клипы Тани Муиньо попали на MTV Video Music Awards 2022

Гарри Стайлс – As It Was – пять номинаций: "Видео года", "Лучшая режиссерская работа", "Лучшее попвидео", "Лучшая операторская работа" и "Лучшая хореография".

Normani, Cardi B Wild Side – Wild Side – три номинации: "Лучшее r&b видео", "Лучшая операторская работа", "Лучшая хореография".

Post Malone, The The Weeknd – One Right Now: "Лучшее видео, созданное в коллаборации".

Напомним, Таня Муиньо уже побеждала на MTV Video Music Awards. В 2021 году ее клип MONTERO для эпатажного рэпера Lil Nas X победил в номинации "Лучшая режиссерская работа".

