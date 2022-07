32-річна Таня Муіньо, яка раніше тісно співпрацювала з Монатіком, взяла одразу дев'ять номінацій на американській премії MTV Video Music Awards 2022. Вона відбудеться 28 серпня в Ньюарку. Українка має всі шанси отримати найпрестижніші статуетки церемонії – за "Найкращу режисерську роботу" на кліп Гаррі Стайлса – As It Was, та "Найкраще відео року" за кліп Post Malone та The The Weeknd – One Right Now.

Слухайте прем'єру Набула нового сенсу, – "Океан Ельзи" випустив пісню "Квіти мінних зон", що написав до війни

Які кліпи Тані Муіньо потрапили на MTV Video Music Awards 2022

Гаррі Стайлс – As It Was – п'ять номінацій: "Відео року", "Найкраща режисерська робота", "Найкраще попвідео", "Найкраща операторська робота" та "Найкраща хореографія".

Гаррі Стайлс – As It Was: дивіться відео онлайн

Normani, Cardi B Wild Side – Wild Side – три номінації: "Найкраще r&b відео", "Найкраща операторська робота", "Найкраща хореографія".

Normani, Cardi B Wild Side – Wild Side: дивіться відео онлайн

Post Malone, The The Weeknd – One Right Now: "Найкраще відео, створене в колаборації".

Post Malone, The The Weeknd – One Right Now: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, Таня Муіньо вже перемагала на MTV Video Music Awards. 2021 року її кліп MONTERO для епатажного репера Lil Nas X переміг у номінації "Найкраща режисерська робота".

Номінанти MTV Video Music Awards 2022

Відео року

Doja Cat – Woman

Drake ft. Future & Young Thug – Way 2 Sexy

Ed Sheeran – Shivers

Harry Styles – As It Was

Lil Nas X, Jack Harlow – INDUSTRY BABY

Olivia Rodrigo – brutal

Taylor Swift – All Too Well

Артист року

Bad Bunny

Drake

Ed Sheeran

Harry Styles

Jack Harlow

Lil Nas X

Lizzo

Пісня року

Adele – Easy On Me

Billie Eilish – Happier Than Ever

Doja Cat – Woman

Elton John & Dua Lipa – Cold Heart (PNAU Remix)

Lizzo – About Damn Time

The Kid LAROI & Justin Bieber – STAY

Найкращий новий артист

Baby Keem

Dove Cameron

GAYLE

Latto

Måneskin

SEVENTEEN

Найкраща колаборація

Drake ft. Future & Young Thug – Way 2 Sexy

Elton John & Dua Lipa – Cold Heart (PNAU Remix)

Lil Nas X, Jack Harlow – INDUSTRY BABY

Megan Thee Stallion & Dua Lipa – Sweetest Pie

Post Malone & The Weeknd – One Right Now

ROSALÍA ft. The Weekend – LA FAMA

The Kid LAROI & Justin Bieber – STAY

Найкраща поппісня

Billie Eilish – Happier Than Ever

Doja Cat – Woman

Ed Sheeran – Shivers

Harry Styles – As It Was

Lizzo – About Damn Time

Olivia Rodrigo – traitor

Найкраща режисерська робота