Українка Катерина Авраменко відвідала один з концертів "Бумбоксу". У мережі вона опублікувала зворушливе відео з виступу.

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Українка знімала концерт "Бумбоксу" для військового

Катерина показала, як дівчина на концерті транслювала виступ музикантів у відеодзвінку для військового. Відео у соцмережах стало настільки вірусним, що віднайшлася сама українка. Вона зізналась, що показувала концерт для свого брата, який зараз "на нулі".

Ця дівчина на відео – це я, мій молодший брат зараз на нулі. "Люди" – це його улюблена пісня, тому я запропонувала йому разом сходити на концерт,

– поділилась героїня відео.

"Слава Україні! Так, це моя улюблена пісня, і найкраща сестричка на цьому відео", – поділився у коментарях сам захисник.

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"Бумбокс" критикують за концерти в Європі

Через черговий європейський тур колектив та сам Андрій Хливнюк зіштовхнулися з хейтом. Мовляв, концерти недоречні під час війни. Також українці висловлюють нерозуміння, чому Хливнюка як військового випускають за кордон.

Фронтмен "Бумбоксу" відповів, що вважає мікрофон також дієвим засобом боротьби. До того ж ці благодійні тури дають можливість закрити військовим їхні потреби.