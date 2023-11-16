"Океан Ельзи" на чолі зі Святославом Вакарчуком 12 листопада виступили у Гельсінкі. Під час концерту на сцену вийшов дитячий хор.

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Дитячий хор розчулив виконанням "Обійми"

Дитячий хор "Ясні" Товариства українців у Фінляндії заспівав на концерті гурту їхню легендарну пісню "Обійми". Вона розчулила глядачів у залі.

Дякуємо, Гельсінкі! "Обійми" разом із дитячими хором "Ясні" Товариства українців у Фінляндії,

– поділилися учасники гурту.

Хор "Ясні" заспівали трек Вакарчука: відео

У коментарях представники Товариства українців у Фінляндії висловили гурту вдячність за можливість виступити перед публікою.

"Він дуже важливий для дітей, які – віримо – повернуться додому після закінчення війни", – написали вони.

Зворушливими коментарями поділилися й інші користувачі: