"Океан Ельзи" на чолі зі Святославом Вакарчуком 12 листопада виступили у Гельсінкі. Під час концерту на сцену вийшов дитячий хор.
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Дитячий хор розчулив виконанням "Обійми"
Дитячий хор "Ясні" Товариства українців у Фінляндії заспівав на концерті гурту їхню легендарну пісню "Обійми". Вона розчулила глядачів у залі.
Дякуємо, Гельсінкі! "Обійми" разом із дитячими хором "Ясні" Товариства українців у Фінляндії,
– поділилися учасники гурту.
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У коментарях представники Товариства українців у Фінляндії висловили гурту вдячність за можливість виступити перед публікою.
"Він дуже важливий для дітей, які – віримо – повернуться додому після закінчення війни", – написали вони.
Зворушливими коментарями поділилися й інші користувачі:
- "В усьому світі знають і люблять пісні в виконанні славеного гурту, окрасою якого є Святослав Вакарчук. Як гарно українською співає весь зал!";
- "Дякуємо Вам! Мрія здійснилась і потрапила на Ваш концерт";
- "Був, щиро дякую! Концерт був вогонь";
- "Дякуємо вам за енергію, за Ваше життя на сцені, супер концерт, дуже сподобався!";
- "Зворушливо неймовірно! Щиро вдячні!".