Він наголосив, що часто його звинувачують в тому, що військові не мають права виїжджати за кордон із благодійними виступами. Крім того, багато людей загалом засуджують концерти, коли в країні йде повномасштабна війна. Артист же запевнив, що "мікрофон – дієвий засіб боротьби".
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Андрій Хливнюк відреагував на закиди хейтерів
За словами музиканта та з початком великої війни військовослужбовця, два найпоширеніших хейтерських закиди, які йому прилітають:
- "Що ж це за служба така, що його випускають?"
- "Поки наші хлопці там, він співає".
Водночас співак зазначив, що як ніхто інший знає, що музика й виступи є дуже ефективними засобами боротьби.
Мікрофон – дієвий засіб боротьби, знаю, бо інші засоби теж використовую. Служба – людям України, а не собі класному. На друге питання фахову відповідь можуть дати ті, з ким маю честь взаємодіяти на фронті, і ті, кого гурт і фонд забезпечують коштом таких благодійних турів. Дякую за довіру та кожну копійку в кошик боротьби добра зі злом,
– наголосив виконавець.
Андрій Хливнюк у війську: що відомо
- Музикант став до лав ЗСУ з початку повномасштабного вторгнення. Він розповідав, що займається аеророзвідкою і бойовими операціями на Херсонщині.
- Працюючи пілотом ударного безпілотника вітчизняного виробництва, він брав участь у виконанні розвідувально-ударних завдань на південному напрямку.
- Також артист забезпечує свій підрозділ та два екіпажі, де є командиром. Крім того, Хливнюк відіграє вирішальну роль у плануванні та виконанні бойових завдань.