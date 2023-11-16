Украинка Екатерина Авраменко посетила один из концертов "Бумбокса". В сети она опубликовала трогательное видео с выступления.

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Украинка снимала концерт "Бумбокса" для военного

Екатерина показала, как девушка на концерте транслировала выступление музыкантов в видеозвонке для военного. Видео в соцсетях стало настолько вирусным, что нашлась сама украинка. Она призналась, что показывала концерт для своего брата, который сейчас "на нуле".

Эта девушка на видео – это я, мой младший брат сейчас на нуле. "Люди" – это его любимая песня, поэтому я предложила ему вместе сходить на концерт,

– поделилась героиня видео.

"Слава Украине! Да, это моя любимая песня, и самая лучшая сестренка на этом видео", – поделился в комментариях сам защитник.

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"Бумбокс" критикуют за концерты в Европе

Через очередной европейский тур коллектив и сам Андрей Хливнюк столкнулись с хейтом. Мол, концерты неуместны во время войны. Также украинцы выражают непонимание, почему Хливнюка как военного выпускают за границу.

Фронтмен "Бумбокса" ответил, что считает микрофон также действенным средством борьбы. К тому же эти благотворительные туры позволяют закрыть военным их потребности.