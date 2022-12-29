Українець просив у піарника Раміни контакт репера, який нещодавно був у Росії: "Я в а**ї"

Телеведуча Раміна Есхакзай розповіла, як українець писав її піарнику та просив контакти репера Jah Khalib, бо хотів запросити артиста на день народження. Реакція блогерки була емоційною.

Казахський російськомовний виконавець Jah Khalib (справжнє ім'я – Бахтіяр Мамедов) до війни жив і працював у Києві. Однак після повномасштабного вторгнення став на бік ворогів. Ще у перші дні війни Jah Khalib розповідав, що "бігає з укриття в укриття", захоплюється нашим народом. Він чув вибухи, бачив їхні наслідки, але все одно вирішив творити в Москві. Артист не є активним в соцмережах, але, скоріш за все, зараз перебуває в Росії.

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Українець хотів запросити на виступ Jah Khalib

В інстаграм-сторіс Раміна Есхакзай розповіла, як українець у час війни хотів запросити Jah Khalib на день народження. У 2019 році журналістка брала інтерв'ю в репера. Тоді він працював в Києві. А коли почалося повномасштабне вторгнення, то не засудив російську агресію. А українець вирішив звернутися до менеджера Раміни, щоб отримати контакти артиста та запросити його на день народження до дівчини.

Чувак, ну ти норм? Баха мовчить про війну, нещодавно був у Росії на радіо. А ти нахабно дзвониш моєму піару і просиш його телефон? Друзі, я в а**ї. Народ не відстрілює, що у нас, блін, війна! Таке враження, що ми живемо в трьох різних реальностях. Одні 24/7 на війні. Інші в тилу пашуть. Треті – на чілі,

– написала Раміна в сторіс.



Раміна Есхакзай про Jah Khalib / Скриншот інстаграм-сторіс ведучої

Про те, що Jah Khalib співпрацює з росіянами, свідчить його інстаграм-сторінка. В організатора його виступів і концертів вказаний російський номер телефону.



Сторінка Jah Khalib в інстаграмі / Скриншот інстаграм-сторіс Раміни Есхакзай

За час повномасштабного вторгнення багато відомих людей показали справжні обличчя. До прикладу, Світлана Лобода засудила російську агресію. Раміна обурилася, що Лобода відмовляє в інтерв'ю українським ЗМІ та блогерам, але погодилася на розмову з російською журналісткою. Хоча зараз артистка запевняє, що не виступатиме в Росії за жодні гроші, але 24 лютого прокинулася саме в Москві, де була її сім'я та частина команди. Хоча в інтерв'ю Лобода висловила проукраїнську позицію, але її все одно розкритикували, оскільки на розмови до українських журналістів артистка не хотіла йти.