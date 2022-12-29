Казахський російськомовний виконавець Jah Khalib (справжнє ім'я – Бахтіяр Мамедов) до війни жив і працював у Києві. Однак після повномасштабного вторгнення став на бік ворогів. Ще у перші дні війни Jah Khalib розповідав, що "бігає з укриття в укриття", захоплюється нашим народом. Він чув вибухи, бачив їхні наслідки, але все одно вирішив творити в Москві. Артист не є активним в соцмережах, але, скоріш за все, зараз перебуває в Росії.

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Українець хотів запросити на виступ Jah Khalib

В інстаграм-сторіс Раміна Есхакзай розповіла, як українець у час війни хотів запросити Jah Khalib на день народження. У 2019 році журналістка брала інтерв'ю в репера. Тоді він працював в Києві. А коли почалося повномасштабне вторгнення, то не засудив російську агресію. А українець вирішив звернутися до менеджера Раміни, щоб отримати контакти артиста та запросити його на день народження до дівчини.

Чувак, ну ти норм? Баха мовчить про війну, нещодавно був у Росії на радіо. А ти нахабно дзвониш моєму піару і просиш його телефон? Друзі, я в а**ї. Народ не відстрілює, що у нас, блін, війна! Таке враження, що ми живемо в трьох різних реальностях. Одні 24/7 на війні. Інші в тилу пашуть. Треті – на чілі,

– написала Раміна в сторіс.



Раміна Есхакзай про Jah Khalib / Скриншот інстаграм-сторіс ведучої

Про те, що Jah Khalib співпрацює з росіянами, свідчить його інстаграм-сторінка. В організатора його виступів і концертів вказаний російський номер телефону.



Сторінка Jah Khalib в інстаграмі / Скриншот інстаграм-сторіс Раміни Есхакзай

За час повномасштабного вторгнення багато відомих людей показали справжні обличчя. До прикладу, Світлана Лобода засудила російську агресію. Раміна обурилася, що Лобода відмовляє в інтерв'ю українським ЗМІ та блогерам, але погодилася на розмову з російською журналісткою. Хоча зараз артистка запевняє, що не виступатиме в Росії за жодні гроші, але 24 лютого прокинулася саме в Москві, де була її сім'я та частина команди. Хоча в інтерв'ю Лобода висловила проукраїнську позицію, але її все одно розкритикували, оскільки на розмови до українських журналістів артистка не хотіла йти.