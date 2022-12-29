Казахский русскоязычный исполнитель Jah Khalib (настоящее имя – Бахтияр Мамедов) до войны жил и работал в Киеве. Однако после полномасштабного вторжения принял сторону врагов. Еще в первые дни войны Jah Khalib рассказывал, что "бегает из укрытия в укрытие", восхищается нашим народом. Он слышал взрывы, видел их последствия, но все равно решил творить в Москве. Артист не активен в соцсетях, но, скорее всего, сейчас находится в России.

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Украинец хотел пригласить на выступление Jah Khalib

В инстаграм-сторис Рамина Эсхакзай рассказала, как украинец во время войны хотел пригласить Jah Khalib на день рождения. В 2019 году журналистка брала интервью у рэпера. Тогда он работал в Киеве. А когда началось полномасштабное вторжение, то он не осудил российскую агрессию. А украинец решил обратиться к менеджеру Рамины, чтобы получить контакты артиста и пригласить его на день рождения к девушке.

Чувак, ну ты норм? Баха молчит о войне, недавно был в России по радио. А ты нагло звонишь моему пиару и просишь его телефон? Друзья, я в а**е. Народ не отстреливает, что у нас, блин, война! Такое впечатление, что мы живем в трех разных реальностях. Одни 24/7 на войне. Другие в тылу орют. Третьи – на чиле,

– написала Рамина в сторону.



Рамина Эсхакзай о Jah Khalib / Скриншот инстаграмм-сторис ведущей

О том, что Jah Khalib сотрудничает с россиянами, свидетельствует его инстаграмм-страница. У организатора его выступлений и концертов указан российский номер телефона.



Страница Jah Khalib в инстаграмме / Скриншот инстаграмм-сторис Рамины Эсхакзай

За время полномасштабного вторжения многие известные люди показали настоящие лица. К примеру, Светлана Лобода осудила российскую агрессию. Рамина возмутилась, что Лобода отказывает в интервью украинским СМИ и блоггерам, но согласилась на разговор с российской журналисткой. Хотя сейчас артистка уверяет, что не будет выступать в России ни за какие деньги, но 24 февраля проснулась именно в Москве, где находилась ее семья и часть команды. Хотя в интервью Лобода высказала проукраинскую позицию, но ее все равно раскритиковали, поскольку на разговоры с украинскими журналистами артистка не хотела идти.