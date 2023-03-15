Цей костюм був створений студією Лесі Патоки. Нагадаємо, що на конкурсі одним із етапів були вихід учасниць в національних костюмах.

До теми Через неї пила валер'янку: інтерв'ю з Настею Пановою про росіянку на Miss Charm і бунт в Єгипті

Україна перемогла у конкурсі костюмів

Через 2 місяці після коронації "Міс Всесвіт-2022" міжнародний конкурс краси оголосив переможницю у категорії національних костюмів. За результатами голосування глядачів, перемогу отримала українка Вікторія Апанасенко.

"Ніщо у цьому світі не завадить їй розправити свої крила", – йдеться у повідомленні про перемогу.

Як відреагувала Вікторія

У Instagram-Stories Вікторія Апанасенко відреагувала на перемогу. Дівчина одразу розплакалася від емоцій. Вона зізнається, що для неї це було дуже важливо.

Цей костюм – моє серце і душа. Вперше за всю історію "Міс Всесвіт" Україна виграла головну нагороду за національний костюм,

– написала вона.



Реакція Вікторії на перемогу / Скриншот з її інстаграм-сторіс

Яким був національний костюм українки на конкурсі

Вікторія Апанасенко презентувала Україну в костюмі "Воїн Світла". Це була біла сукня з вишитими орнаментами та пишними рукавами.

Також був присутній комбінезон, що символізував броню, головний убір прикрасили колоски. Крім того, Вікторія мала на бранні механічні крила у синьо-золотих обладунках та меч.



Національний костюм українки Вікторії Апанасенко на "Міс Всесвіт" / Фото пресслужби

Що відомо про створення костюму

Цей національний костюм створила українська дизайнерка Леся Патока. Вона раніше працювала зі створеннями сценічних образів артистів Onuka, Джамали, Бумбокс, Pianoбой, Сергія Бабкіна, Олі Полякової та інших.

"Воїн Світла" символізує боротьбу нашої нації з пітьмою та оберігає, наче войовничий Архангел Михаїл, що захищає Україну з мечем. У руках Вікторії була зброя, її тіло – в обладунках, водночас вона несла світло через темряву, що прийшла на наші землі з агресором.

В образі використані 5 основних матеріалів та елементів:

монолітний комбінезон, що символізує броню та другу шкіру дівчини;

біла сукня з вишитими орнаментами та пишними рукавами та спідницею;

головний убір з традиційними для України колосками;

символічні крила, обпалені та обрамлені у синьо-золоті обладунки;

меч, з яким українка бореться із ворогом.

Додамо, що раніше Вікторія Апанасенко продала крила з національного костюма на благодійному аукціоні. Ці кошти пожертвують на протези та лікування для воїнів ЗСУ. Їй вдалося зібрати 10 100 доларів.