У Новому Орлеані проходить конкурс краси "Міс Всесвіт-2022", де оберуть щорічну переможницю. 11 січня відбувся півфінал, на якому учасниці виходили на сцену у сукнях, купальнику та національних костюмах.

До теми "Терористи, вбивці": як мережа реагує на участь Росії в конкурсі "Міс Всесвіт 2022" ФОТО

Вихід українки у купальнику

Представниця України Вікторія Апанасенко вийшла на сцену у блакитному цілковитому купальнику з вирізом на животі. Основним елементом її образу стала накидка, яку мала розмалювати кожна учасниця та презентувати свою історію.

Накидку українки прикрасив головний девіз України 2022 року: там було написано "BE BRAVE LIKE UKRAINE". Центральним елементом малюнку була дівчина-птах, що символізувала країну.

Погляд дівчини сміливий та мужній, і, попри рани на крилах, героїня малюнку, продовжує літати і боротися. Точно, як всі українці сьогодні. Попри всі труднощі ми виборюємо своє вільне майбутнє і точно знаємо ціну свободі,

– кажуть у "Міс Україна Всесвіт".



Накидка "Міс України Всесвіт" / Фото з інстаграму конкурсу

Також відбувся вихід у коктейльній сукні. Вікторія постала у чорному вбранні від бренду FROLOV, де на ліфі красувалось синьо-жовте вишите серце

Вихід у національному костюмі

Наступним етапом Preliminary Competition були виходи в національних костюмах. Вікторія Апанасенко презентувала Україну в костюмі "Воїн Світла". Це біла сукня з вишитими орнаментами та пишними рукавами, комбінезон, що символізує броню, головний убір з колосками, механічні крила у синьо-золотих обладунках та меч.

Вихід Вікторії у національному костюмі: відео

Фінал конкурсу краси відбудеться 14 січня. За перемогу змагаються 85 конкурсанток.

Зауважимо, що, на жаль, Росія також бере участь у конкурсі "Міс Всесвіт". Анна Ліннікова вийшла на сцену в купальнику з накидкою, де була зображена жар-птиця. Та в мережі засуджують її участь і підкреслюють, що росіянка представляє країну-терориста й замовчує війну.