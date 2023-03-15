Этот костюм был создан студией Леси Патоки. Напомним, что на конкурсе одним из этапов были выход участниц в национальных костюмах.

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Украина победила в конкурсе костюмов

Через 2 месяца после коронации "Мисс Вселенная-2022" международный конкурс красоты объявил победительницу в категории национальных костюмов. По результатам голосования зрителей, победу одержала украинка Виктория Апанасенко.

"Ничто в этом мире не помешает ей расправить свои крылья", – говорится в сообщении о победе.

Как отреагировала Виктория

В Instagram-Stories Виктория Апанасенко отреагировала на победу. Девушка сразу расплакалась от эмоций. Она признается, что для нее это было очень важно.

Этот костюм – мое сердце и душа. Впервые за всю историю "Мисс Вселенная" Украина выиграла главную награду за национальный костюм,

– написала она.



Реакция Виктории на победу / Скриншот из ее инстаграм-сторис

Каким был национальный костюм украинки на конкурсе

Виктория Апанасенко представила Украину в костюме "Воин Света". Это было белое платье с вышитыми орнаментами и пышными рукавами.

Также присутствовал комбинезон, символизировавший броню, головной убор украсили колосья. Кроме того, у Виктории были механические крылья в сине-золотых доспехах и меч.



Национальный костюм украинки Виктории Апанасенко на "Мисс Вселенная" / Фото пресс-службы

Что известно о создании костюма

Этот национальный костюм создала украинская дизайнер Леся Патока. Она раньше работала над сценическими образами артистов Onuka, Джамалы, Бумбокс, Pianoбой, Сергея Бабкина, Оли Поляковой и других.

"Воин Света" символизирует борьбу нашей нации с тьмой и оберегает, как воинственный Архангел Михаил, который защищает Украину с мечом. В руках Виктории было оружие, ее тело – в доспехах, в то же время она несла свет сквозь тьму, которая пришла на наши земли с агрессором.

В образе использованы 5 основных материалов и элементов:

монолитный комбинезон, символизирующий броню и вторую кожу девушки;

белое платье с вышитыми орнаментами и пышными рукавами и юбкой;

головной убор с традиционными для Украины колосьями;

символические крылья, обожженные и обрамленные сине-золотыми доспехами;

меч, с которым украинка сражается с врагом.

Добавим, что раньше Виктория Апанасенко продала крылья от национального костюма на благотворительном аукционе. Эти средства пожертвуют на протезы и лечение для воинов ВСУ. Ей удалось собрать 10 100 долларов.