Це величезна скульптура у вигляді тварини, виготовленої з іржавих протитанкових їжаків. Крім того, на фестивалі спалили скульптуру, де з попелу з'явився український тризуб.

Цікаво Написана на передовій: військовий Артур Дронь презентував довгоочікувану книгу "Тут були ми"

У чому був задум української інсталяції

Цього року на фестивалі Burning Man українська команда представила інсталяцію The Hedgehog Temple ("Храм їжака"). Споруда була збудована зі сталі, дерева, маскувальних сіток та 100 протитанкових їжаків, а всередині були історії загиблих воїнів та діячів культури.



Інсталяція "Храм їжака" на Burning Man / Фото з фейсбуку команди

Учасник української команди Ярослав Корець розсекретив задум інсталяції.

Коли проєкт задумувався, а це було рівно рік тому, я хотів привезти на Burning Man щось таке, де люди будуть плакати, бо будуть розуміти наш біль. Так і вийшло. Приходили люди – десятки, сотні й тисячі, і більшість там плакала,

– розповів він.

Відвідувачі, які приходили до української інсталяції висловлювали свою підтримку Україні.

Команда оголосила про збір на авто для евакуації

Українська команда, яка брала участь у фестивалі Burning Man, оголосила про збір одного мільйона доларів на придбання 20 авто для евакуації поранених із зони бойових дій.

Проєкт стартує не лише в Україні, а й у США та Європі. Символом збору став цьогорічний український артобʼєкт "Храм їжака".

"Протитанковий їжак – це, з одного боку, символ того, що ми захищені, а з іншого – нагадування, що війна продовжується… Я був вражений, наскільки люди підтримували нас", – додав волонтер Олександр Слободяник.