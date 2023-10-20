Это огромная скульптура в виде животного, изготовленного из ржавых противотанковых ежей. Кроме того, на фестивале сожгли скульптуру, где из пепла появился украинский трезуб.
Интересно Написана на передовой: военный Артур Дрон презентовал долгожданную книгу "Здесь были мы"
В чем был замысел украинской инсталляции
В этом году на фестивале Burning Man украинская команда представила инсталляцию The Hedgehog Temple ("Храм ежа"). Сооружение было построено из стали, дерева, маскировочных сеток и 100 противотанковых ежей, а внутри были истории погибших воинов и деятелей культуры.
Установка "Храм ежа" на Burning Man / Фото из фейсбука команды
Участник украинской команды Ярослав Корец рассекретил замысел инсталляции.
Когда проект задумывался, а это было ровно год назад, я хотел привезти на Burning Man что-то такое, где люди будут плакать, потому что будут понимать нашу боль. Так и вышло. Приходили люди – десятки, сотни и тысячи, и большинство там плакало,
– рассказал он.
Приходившие к украинской инсталляции посетители выражали свою поддержку Украине.
Команда объявила о сборе на авто для эвакуации
Украинская команда, участвовавшая в фестивале Burning Man, объявила о сборе одного миллиона долларов на приобретение 20 авто для эвакуации раненых из зоны боевых действий.
Проект стартует не только в Украине, но и в США и Европе. Символом сбора стал украинский артобъект "Храм ежа".
"Противотанковый еж – это, с одной стороны, символ того, что мы защищены, а с другой – напоминание, что война продолжается… Я был поражен, насколько люди поддерживали нас", – добавил волонтер Александр Слободяник.
Что такое Burning ManЭто ежегодный фестиваль независимого искусства, проходящий в пустыне Блэк-Рок в штате Невада (США). Он длится 8 дней.
На площадках Burning Man прямо в пустыне устанавливают артобъекты со всего мира. А в конце фестиваля проводят ритуал со сжиганием гигантской деревянной человеческой фигуры.