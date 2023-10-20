Это огромная скульптура в виде животного, изготовленного из ржавых противотанковых ежей. Кроме того, на фестивале сожгли скульптуру, где из пепла появился украинский трезуб.

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В чем был замысел украинской инсталляции

В этом году на фестивале Burning Man украинская команда представила инсталляцию The Hedgehog Temple ("Храм ежа"). Сооружение было построено из стали, дерева, маскировочных сеток и 100 противотанковых ежей, а внутри были истории погибших воинов и деятелей культуры.



Установка "Храм ежа" на Burning Man / Фото из фейсбука команды

Участник украинской команды Ярослав Корец рассекретил замысел инсталляции.

Когда проект задумывался, а это было ровно год назад, я хотел привезти на Burning Man что-то такое, где люди будут плакать, потому что будут понимать нашу боль. Так и вышло. Приходили люди – десятки, сотни и тысячи, и большинство там плакало,

– рассказал он.

Приходившие к украинской инсталляции посетители выражали свою поддержку Украине.

Команда объявила о сборе на авто для эвакуации

Украинская команда, участвовавшая в фестивале Burning Man, объявила о сборе одного миллиона долларов на приобретение 20 авто для эвакуации раненых из зоны боевых действий.

Проект стартует не только в Украине, но и в США и Европе. Символом сбора стал украинский артобъект "Храм ежа".

"Противотанковый еж – это, с одной стороны, символ того, что мы защищены, а с другой – напоминание, что война продолжается… Я был поражен, насколько люди поддерживали нас", – добавил волонтер Александр Слободяник.