Днями "Видавництво Старого Лева" відкрило передпродаж на збірку його віршів "Тут були ми". Поезія, яка представлена в книзі, була написана на передовій, але вона виходить за межі жахів війни. Вірші занурюють в глибоку любов, яка перевершує будь-який страх, передає 24 Канал.

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Збірка віршів Артура Дроня "Тут були ми"

У книжці є 50 текстів. Вони розповідають не про війну, а про людей на війні.

Цією книжкою мені важливо говорити про те, як ми даємо собі раду зараз. Ми, з такими різними досвідами, такими великими болями. Як вгризаємося в надію, хапаємось за любов, тримаємось один одного. Тільки про це й хочеться говорити,

– висловився про книгу Артур Дронь.

Автор зазначив, що писав книгу у різних станах та мріяв, щоб ця книга комусь допомогла. Так, увесь прибуток від продажу збірки буде перераховано у благодійний фонд "Голоси дітей", що надає безкоштовну психологічну допомогу дітям та родинам, які постраждали від війни.

Передзамовити книгу "Тут були ми" з листівкою з автографом, ілюстрацією і посиланням на запис авторських читань віршів можна на сайті Старого Лева за посиланням.