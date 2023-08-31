Ця ідея належить художникам Олексієві Саю і Богдані Косміній, а реалізаторами проєкту стали Віталій Дейнега та Алла Лопаткіна. Українським митцям вдалося зробити неймовірне шоу для відвідувачів фестивалю та ще раз нагадати про Україну на міжнародній арені.

Вас також може зацікавити "Наклеп": як в мережі реагують на слова про те, що Тіна Кароль відмовилась виступати на фронті

Українську скульптуру спалили на Burning Man

Спершу вона була оббита дошками так, як в Україні захищають пам'ятники від обстрілів. Проте згодом дерево підпалили. Після чого крізь вогонь почала прояснюватись металева скульптура у вигляді українського тризуба, але це насправді фенікс.

Це український фенікс, який пройшов крізь вогонь і повстав з попелу. Візуально він схожий на тризуб, але це птах,

– зазначив Віталій Дейнега.

Чоловік також додав, що ця робота про Україну і про кожного з українців. Вона показує те, як громадяни стали сильнішими, ніж будь-коли.