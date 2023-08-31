Ця ідея належить художникам Олексієві Саю і Богдані Косміній, а реалізаторами проєкту стали Віталій Дейнега та Алла Лопаткіна. Українським митцям вдалося зробити неймовірне шоу для відвідувачів фестивалю та ще раз нагадати про Україну на міжнародній арені.
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Українську скульптуру спалили на Burning Man
Спершу вона була оббита дошками так, як в Україні захищають пам'ятники від обстрілів. Проте згодом дерево підпалили. Після чого крізь вогонь почала прояснюватись металева скульптура у вигляді українського тризуба, але це насправді фенікс.
Це український фенікс, який пройшов крізь вогонь і повстав з попелу. Візуально він схожий на тризуб, але це птах,
– зазначив Віталій Дейнега.
Чоловік також додав, що ця робота про Україну і про кожного з українців. Вона показує те, як громадяни стали сильнішими, ніж будь-коли.
Алегорія цього твору дуже проста. Нас, як націю, хотіли знищити. Але вогонь нас загартував. Ми вийшли з вогню, і він зробив нашу шкіру грубшою, а нас – сильнішими. Ми переродились через вогонь. І нехай ми цього для себе не вибирали, але ми впорались і продовжуємо це робити кожного дня,
– пояснив один із реалізаторів проєкту.
Про цю подію на своїй сторінці в інстаграмі також згадав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба: "Птах-фенікс — це саме той потужний наратив, який ми просуваємо за кордоном. Незламна Україна, яка відроджується та постає ще сильнішою з попелу війни".
Він наголосив: "Представляти Україну на міжнародній мистецькій арені так само важливо, як і на дипломатичному треку".
Що відомо про Burning ManЦе щорічний фестиваль незалежного мистецтва. Вперше він пройшов у 1986 році. На заході митці з різних країн встановлюють арт-об'єкти на певну чітко зазначену тему. Тут слід додати, що цьогоріч вона називається Animalia, тобто пов'язана з тваринами.
Всього фестиваль триває 8 днів. Кульмінацією заходу є спалення великої дерев'яної фігури людини.
На Burning Man немає грошей і продажів, тож про харчування, житло та інші потреби люди дбають самі. Наприкінці фестивалю учасники прибирають всі сліди свого перебування, а його місце розташування в пустелі рік за роком змінюється.