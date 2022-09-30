Днями лідер Кремля Путін підписав злочинний указ про визнання Запорізької та Херсонської областей – "незалежними". Ймовірно, він планує й приєднати їх до Росії.

Дивіться також Купа росіян, поїсти неможливо, – Катя Осадча розлютилася через окупантів у Фінляндії

Катя Осадча розгнівалась через концерт у Москві

Українська телеведуча Катя Осадча не стримала емоцій з цього приводу. Вона обурилась тактикою Путіна, який "приєднує" до складу Росії будь-які землі злочинними папірцями.

"Яке ж глибоке дно. Нова тактика ідіотизму – приєднувати до себе території, які просто є. Українці у Запоріжжі та багатьох містах та селах України, які навіть не окуповані, виходячи з папірця маразматика, вже живуть у Росії. А чому тільки Запоріжжя, чому не Київ одразу приєднати до боліт? Чи це наступним документом? Горіть, тварі, у пеклі", – написала ведуча.



Катя Осадча про останні події / Фото з інстаграм-сторіз

Катя Осадча також показала, як у Москві готуються до концерту з нагоди крадіжки українських областей. На великому плакаті на сцені пише "Донецьк, Луганськ, Запоріжжя, Херсон – Росія". Зірка прокляла артистів-путіністів, які планують виступати для Кремля.

Чим можна сюди влупити? Терміново! Ну і концерт теж буде. На честь крадіжки. Моє побажання артистам, щоб відсохли ноги виходити на сцену, ну і голос зник назавжди,

– підкреслила Осадча.

Катя Осадча про останні події / Фото з інстаграм-сторіз

Як зірки реагують на останні події