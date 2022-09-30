На днях лидер Кремля Путин подписал преступный указ о признании Запорожской и Херсонской областей – "независимыми". Вероятно, он планирует присоединить их к России.
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Катя Осадча разгневалась из-за концерта в Москве.
Украинская телеведущая Катя Осадчая не сдержала эмоций на этот счет. Она возмутилась тактикой Путина, "присоединяющего" к составу России любые земли преступными бумажками.
"Какое же глубокое дно. Новая тактика идиотизма – присоединять к себе территории, которые есть. Украинцы в Запорожье и многих городах и селах Украины, которые даже не оккупированы, исходя из бумажки маразматика, уже живут в России. А почему только Запорожье, почему не Киев сразу присоединить к болотам? Это ли следующим документом? Горите, твари, в аду", - написала ведущая.
Катя Осадчая о последних событиях / Фото с инстаграм-сториз
Катя Осадчая также показала, как в Москве готовятся к концерту по случаю кражи украинских областей. На большом плакате на сцене пишет "Донецк, Луганск, Запорожье, Херсон – Россия". Звезда прокляла артистов-путинистов, планирующих выступать для Кремля.
Чем можно сюда влупить? Срочно! Да и концерт тоже будет. В честь воровства. Мое пожелание артистам, чтобы отсохли ноги выходить на сцену, ну и голос исчез навсегда,
– подчеркнула Осадчая.
Катя Осадчая о последних событиях / Фото с инстаграм-сториз
Как звезды реагируют на последние события
- Ведущий Андрей Бедняков прокомментировал псевдореферендумы в областях. Он высмеял цифры, которые приводят оккупанты как реальные. Ведущий показал фото, на которых виднеется множество пустых бюллетеней.
- Тарас Тополя назвал квазиреферендумы и преступные указы Путина – "конвульсиями режима". Он считает, что все его решения – ожидаемые, ведь лидер Кремля теряет власть над народом и армией.