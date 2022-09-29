Цей вчинок Тополя назвав "конвульсіями режиму", адже 30 вересня путін оголосить про приєднання окупованих територій України до росії.

До слова Кремль планує приєднати до росії окуповані українські території: яка справжня мета путіна

Завтра путін оголосить приєднання Церери до Плутона, добровільне входження комети Андромеди до п‘ятого виміру Всесвіту по результатами галактичного референдуму, а можливо оголосить приєднання роіссі до кобзона, чи українських земель до роіссі… Що б він там не видав – взагалі "по цимбалам, по-барабану", абсолютно байдуже. Чим сильніше зашморг стискається, тим більше червоніє скажена пика,

– зазначив артист.

"І робить все більше дурниць та помилок (путін, – 24 канал). Це очікувано. Тож ""keep calm & ebshim!" – додав виконавець.

Коли кремль "приєднає" загарбані території

Речник путіна дмітрій пєсков заявив, що у кремлі готують підписання "договору про входження нових територій" – тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Крім того, кремлівський диктатор готує нову промову, з якою може виступити 30 вересня.

За даними російських ЗМІ, депутати держдуми отримали запрошення в кремль на 30 вересня на 15:00. Ймовірно, саме тоді путін хоче підписати договір про "входження" окупованих територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей у склад росії.

З цього приводу Володимир Зеленський 30 вересня скликає термінове засідання РНБО.

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