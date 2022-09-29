Через часткову мобілізацію росіяни масово тікають зі свого болота, і чомусь їдуть у Європу. Це не на жарт обурює телеведучу Катю Осадчу, яка вперше за довгий час виїхала з України у Фінляндію, і була шокована, що та прихистила переляканих окупантів.

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Катя Осадча розлютилася через росіян у Фінляндії

З мінусів – купа росіян. Як відрізнити росіянина від фіна? У росіянина очі ср*щого пса. Перелякані, але з надією, що в Європі якось розрулиться. Питання одне – якого фіни їх досі пускають? Якщо я не вчеплюсь нікому в горло, буде дивом,

– емоційно поділилася Катя Осадча.

"Відволікаюся в сувенірних крамницях. Поїсти неможливо, скрізь сидять окупанти", – додала ведуча в наступній інстаграм-сторіс.

Катя Осадча про росіян у Фінляндії / Скриншот з інстаграм-сторіс

Нагадаємо, Катя Осадча гнівно висловлювалася про протести в росії через часткову мобілізацію. Вона наголошувала, що росіяни – "не народ, а мотлох", адже вийшли кричати "нєт войнє" тільки тоді, коли зрозуміли, що теж можуть вмерти в Україні.

Чому Осадча полетіла у Фінляндію

У Фінляндію Катю Осадчу запросили продюсери найпопулярнішого там проєкту "Пісня мого життя". Вони вирішили відзняти спецвипуск, присвячений Україні, і покликали до Гельсінкі українських зірок – Тараса Тополю, Надю Дорофєєву, Тимура Мірошниченка, а Осадчу обрали ведучою. Усе для того, аби наші селебріті розповіли фінам про війну на прикладі своїх історій і життя.

У продюсерів шоу "Пісня мого життя" з'явилася ідея зробити випуск, присвячений Україні. Українською мовою, запросити українських артистів і українську ведучу. У прайм-тайм на фінському телебаченні ми будемо говорити про Україну, про страшний терор на нашій землі і жахливу країну-терориста росію. Дякуємо за гостинність і за можливість говорити про Україну на всю Європу,

– подякувала Катя Осадча у своєму профілі.

До сова, в інтерв'ю 24 каналу продюсер "Голосу країни" та "Танців з зірками" Володимир Завадюк, який також працював над спецвипуском у Фінляндії, розповідав, що в перші дні повномасштабної війни з ним зв'язалося багато колег з-за кордону. Вони намагалися допомогти і можливостями, і проєктами, і порадами.

"Одразу постиралися кордони, будь-які бар'єри. Ми відчули, що наші колеги з-за кордону готові нам допомагати, робити з нами продукт. Це досить класно. Я думаю, що справжні серйозні великі продакшени ще попереду", – ділився Завадюк у серпні.

До теми – інтерв'ю з продюсером Володимиром Завадюком: дивіться відео