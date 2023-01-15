Під час теракту в Дніпрі: росіянка на "Міс Всесвіт 2022" дефілювала у "кривавій" сукні – відео
Джерело:Анатолій Анатоліч
14 січня російська ракета влучила в багатоквартирний будинок у Дніпрі. У той час росіянка дефілювала на "Міс Всесвіт 2022" у "кривавій" сукні насиченого червоного кольору. Така поява представниці країни-терориста стала ще одним проявом цинізму.
Анна Ліннікова представила Росію на конкурсі "Міс Всесвіт 2022", фінал якого 14 січня відбувся у Новому Орлеані. Ще перед виходами росіянки на сцену у соцмережах їй з різних куточків світу писали, що вона представляє країну-терориста, однак це ніяк не засмучувало дівчину. Ба більше, у день, коли її земляки влучили в багатоповерхівку, через що люди опинилися під завалами, є жертви, Ліннікова гордо дефілювала на сцені конкурсу в сукні кривавого кольору.
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Анатолій Анатоліч про дефіле росіянки на "Міс Всесвіт 2022"
Такий цинізм неабияк обурив ведучого Анатолія Анатоліча. У своєму інстаграмі він опублікував відео, на якому видно кадри руйнувань будинку та дефіле Ліннікової. Цинізму додає й те, що під час виходу Анни на сцену розповідають, що вона волонтерить у притулку для тварин. Але у тварин є добро та милосердя, якого дуже не вистачає Анні та її землякам-окупантам.
Я не вірю, що це можливо. Цей цинізм неможливо перевершити. Скільки крові українців пролито росіянами на цю сукню? В презентації цієї дівчини дикторка каже, що вона волонтерить в притулку для тварин,
– зазначив шоумен.
"Що ви знаєте про конкурси краси? Певно, що завжди у своїх промовах учасниці говорять про мир у всьому світі. А що казала вона на сцені? Думаєте, вона заявила свою антивоєнну позицію? Звичайно, ні. Ганебно і низько. Але ми витримаємо. Тримайтеся, рідні!", – додав ведучий.
Цим роликом поділилася й Маша Єфросиніна. Ведуча звернулася до організаторів "Міс Всесвіт", які дозволили росіянці брати участь в конкурсі: "У момент, коли Росія випустила по Україні десятки ракет, конкурс "Міс Всесвіт" приймає серед учасниць росіянку і вважає це нормою. Представниця країни-терориста дуже "переживає" про довкілля на планеті та тварин. От цікаво, чи поставить їй журі конкурсу питання про десятки жертв, похованих сьогодні заживо під завалами будівлі в Дніпрі, що спричинила її країна?".
Що пишуть Лінніковій у мережі
Звісно ж, представниця терористів опублікувала відео свого дефіле в соцмережах. Ліннікова цинічно усміхалася, позуючи на сцені у кривавій сукні, яка символізує кров, біль і смерть – те, що Росія вже майже 11 місяців приносить українцям.
У коментарях Анна отримала заслужену порцію хейту та нагадування про те, що її країна сьогодні вкотре вбила десятки мирних українців, які у святковий день перебували вдома.
- "Сукня кольору крові! Показує всю сутність Росії! Окупанти! І немає жодного сорому? Браво".
- "Це просто жах! Невже самій не гидко? Яку ж промову вона сказала? "Можем повторить"? Хоча, як їй може бути гидко, вона ж росіянка".
- "Дуже символічно обрати червону сукню. Колір крові загиблих мирних людей, яку ви пролили та продовжуєте лити. Росія – це лише про бруд і тероризм, але аж ніяк не про розкіш і велич!"
- "Кров українців на твоїх руках і на твоїй сукні!"
- "Червона сукня – дуже "доречно". Ніби зіткана з крові українських дітей. Міс вбивця!"
- "Яке лицемірство! Росія вбиває мирних людей, дітей і виступає на конкурсі краси! Яка тут краса?! Чорнота та пекло!"
Також Анну запитують, чому вона поїхала в США, адже в Росії невпинно повторюють, що Америка – ворог.
- "А для чого ви поїхали в США, в недружню для Росії країну? Чи ви не патріот своєї батьківщини?"
- "Забирай унітази та повертайся на батьківщину. Для чого приїхала в країну з базами НАТО?"
- "Для чого їхати в Америку, яка "загниває"?
- "А що ми робимо в Америці? Шуруй на батьківщину".
- "А що Міс геноцид забули на "Заході, який загниває"?
Цей вихід росіянки на конкурсі став зразком справжнього цинізму. Анна Ліннікова, не соромлячись, поїхала на "Міс Всесвіт", звідки її не дискваліфікували, там пройшлася сценою у сукні кольору крові, усміхається в соцмережах та розповідає про "хвилювання" про довкілля та тварин. У той час її земляки вбивають мирних українців, направляють ракети на житлові будинки, продовжують геноцид на території України.