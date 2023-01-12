В США дозволили росіянці брати участь в конкурсі краси. Анна Ліннікова, яка замовчує війну проти України та каже, що конкурс поза політикою, виходить на одну сцену з українкою та представницями інших країн. Росіянка фотографується з колегами, активно розповідає про конкурс у соцмережах. Поки росіяни бажають Лінніковій перемоги, користувачі з інших країн світу висловлюють своє обурення.

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Росіянку хейтять за участь у конкурсі "Міс Всесвіт 2022"

В особистому телеграм-каналі Ліннікова стверджує, що раніше думала, що конкурс поза політикою. Зараз вона нібито в цьому сумнівається. В інстаграмі запитала підписників, чи є шанс у "теперішній ситуації" потрапити в 16-ку найкращих учасниць.

Тим часом на офіційній сторінці "Міс Всесвіт 2022" опублікували фото, на якому Анна Ліннікова зображена з іншими учасницями конкурсу та навіть із переможницею Міс Всесвіт 2021, індійською моделлю Харнааз Сандху.



Росіянка на "Міс Всесвіт 2022" / Фото з інстаграму конкурсу

А під дописами Анни користувачі мережі, які виступають проти війни та не бояться висловлювати свою позицію, закликають її не ганьбитися. Вони постійно нагадують Лінніковій, що вона представляє країну-терориста, яка вже майже 11 місяців щодня цинічно вбиває мирних людей на території України.

"Терористи, вбивці".

"Я щось пропускаю? Чому Росія досі в "Міс Всесвіту"? Вони тут буквально не заради миру у всьому світі".

"Країна-терорист! Геть вбивців!"

"Ти представлятимеш терористичну країну. Оце досягнення".

"Вам не соромно представляти терористичну державу, яка зараз чинить геноцид?"

"Повертайся в Росію. Тут тобі не раді! У США всі ненавидять Росію".

"Навіщо їхати в США? Ви можете залишатися в Росії і продовжувати вбивати невинних мирних українців. Багато смертей уже на ваших руках, оскільки ви не говорите про війну, оскільки ви не намагаєтеся її зупинити, оскільки ви вдаєте, що не знаєте, що відбувається".

Однак на гнівні коментарі Ліннікова не відповідає. Вона продовжує вдавати, що нічого не відбувається, сміливо розгулює з триколором. Ба більше, Анна приїхала в США у той час, як її земляки постійно наголошують, що Америка – ворог Росії, насміхаються з американських чиновників, кажуть, що воюють з Заходом. Цинічні росіяни вкотре перевершили самі себе. Немає сумнівів, що Ліннікова не стане переможницею "Міс Всесвіт 2022". Не здивуємося, якщо у цьому звинуватять американців чи українців.

Фінал "Міс Всесвіт 2022" відбудеться 14 січня. Україну представляє модель Вікторія Апанасенко. Дівчина підкорює іноземну публіку розкішними образами від українських дизайнерів.