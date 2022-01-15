Участь у Євробаченні під загрозою: представника Болгарії оголосили у розшук

У грудні 2021 року Болгарія анонсувала, що рок-гурт Intelligent Music Project представить країну на Євробаченні 2022, яке пройде в італійському Турині. Однак фронтмена Ронні Ромеро оголосили у розшук іспанські правоохоронці.

Причиною розшуку є те, що Ромеро не з'явився на судове засідання про погрози своїй колишній дівчині. Тепер участь фронтмена колективу на конкурсі може опинитися під загрозою.

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У співака вже є запобіжний захід

Чилієць Ронні Ромеро вже багато років живе в Іспанії, однак цього року є фронтменом гурту Intelligent Music Project, який має представити Болгарію на Євробаченні в Турині. Гурт створили спеціально для конкурсу.

Колишня дівчина співака уже давно судиться з ним. Вона заявляє, що екскоханий їй погрожує. Суд уже обрав запобіжний захід Ромеро: йому заборонили підходити на ближче ніж 500 метрів до своєї колишньої партнерки та не може спілкуватися з нею.

Однак ще у листопаді 2021 року в місті Валдеморо суд призначив засідання у цій справі. На нього Ронні Ромеро не з'явився. Через це співака оголосили у розшук.

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