Участь у Євробаченні під загрозою: представника Болгарії оголосили у розшук
Джерело:Bluper
У грудні 2021 року Болгарія анонсувала, що рок-гурт Intelligent Music Project представить країну на Євробаченні 2022, яке пройде в італійському Турині. Однак фронтмена Ронні Ромеро оголосили у розшук іспанські правоохоронці.
Причиною розшуку є те, що Ромеро не з'явився на судове засідання про погрози своїй колишній дівчині. Тепер участь фронтмена колективу на конкурсі може опинитися під загрозою.
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У співака вже є запобіжний захід
Чилієць Ронні Ромеро вже багато років живе в Іспанії, однак цього року є фронтменом гурту Intelligent Music Project, який має представити Болгарію на Євробаченні в Турині. Гурт створили спеціально для конкурсу.
Колишня дівчина співака уже давно судиться з ним. Вона заявляє, що екскоханий їй погрожує. Суд уже обрав запобіжний захід Ромеро: йому заборонили підходити на ближче ніж 500 метрів до своєї колишньої партнерки та не може спілкуватися з нею.
Однак ще у листопаді 2021 року в місті Валдеморо суд призначив засідання у цій справі. На нього Ронні Ромеро не з'явився. Через це співака оголосили у розшук.
Євробачення 2022: головне
- Євробачення 2022 відбудеться в італійському місті Турин після перемоги панк-рок гурту Måneskin на минулорічному конкурсі в Роттердамі.
- Зараз відомі вже 3 заявки на конкурс – від Болгарії, яка оголосила представників найпершою, Чехії та Албанії.
- Український відбір на конкурс пройде 12 лютого. За право поїхати в Турин від України змагатимуться 8 виконавців, яких оголосять не пізніше 24 січня.
- 25 січня в Італії пройде жеребкування, на якому країн-учасниць розподілять за півфіналами, у яких вони будуть виступати. Сам конкурс відбудеться 10, 12 та 14 травня.