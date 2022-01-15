Причиной розыска является то, что Ромеро не явился на судебное заседание об угрозах своей бывшей девушке. Теперь участие фронтмена коллектива на конкурсе может оказаться под вопросом.
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У певца уже есть мера пресечения
Чилиец Ронни Ромеро уже много лет живет в Испании, однако в этом году является фронтменом группы Intelligent Music Project, которая должна представить Болгарию на Евровидении в Турине. Группу создали специально для конкурса.
Бывшая девушка певца уже давно судится с ним. Она заявляет, что экс-любимый ей угрожает. Суд уже избрал меру пресечения Ромеро: ему запретили подходить ближе чем 500 метров к своей бывшей партнерше и общаться с ней.
Однако еще в ноябре 2021 года в городе Вальдеморо суд назначил заседание по этому делу. На него Ронни Ромеро не явился. Из-за этого певца объявили в розыск.
Евровидение-2022: главное
- Евровидение-2022 состоится в итальянском городе Турин после победы панк-рок группы Måneskin на прошлогоднем конкурсе в Роттердаме.
- Сейчас известны уже 3 заявки на конкурс – от Болгарии, которая объявила представителей самой первой, Чехии и Албании.
- Украинский отбор на конкурс пройдет 12 февраля. За право поехать в Турин от Украины будут соревноваться 8 исполнителей, которых объявят не позднее 24 января.
- 25 января в Италии пройдет жеребьевка, на которой стран-участниц распределят по полуфиналам, в которых они будут выступать. Сам конкурс состоится 10, 12 и 14 мая.