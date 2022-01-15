Причиной розыска является то, что Ромеро не явился на судебное заседание об угрозах своей бывшей девушке. Теперь участие фронтмена коллектива на конкурсе может оказаться под вопросом.

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У певца уже есть мера пресечения

Чилиец Ронни Ромеро уже много лет живет в Испании, однако в этом году является фронтменом группы Intelligent Music Project, которая должна представить Болгарию на Евровидении в Турине. Группу создали специально для конкурса.

Бывшая девушка певца уже давно судится с ним. Она заявляет, что экс-любимый ей угрожает. Суд уже избрал меру пресечения Ромеро: ему запретили подходить ближе чем 500 метров к своей бывшей партнерше и общаться с ней.

Однако еще в ноябре 2021 года в городе Вальдеморо суд назначил заседание по этому делу. На него Ронни Ромеро не явился. Из-за этого певца объявили в розыск.

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