Учасниця "Холостяка" розповіла, що хлопець зрадив її з повією: "Замовив у телеграмі"

Ліза Кондрашевська була учасницею 12 сезону шоу "Холостяка" з Алексом Топольським. Після проєкту в неї зав'язалися, як здавалося, серйозні стосунки, але хлопець неочікувано зрадив. До того ж з повією.

Про зраду Ліза, яка до "Холостяка" працювала круп'є, розповіла в інстаграмі з 44-тисячною аудиторією. Вона написала, що вперше в житті повірила в прикмети, бо розійшлася з бойфрендом після того, як той подарував годинник. Однак додала: "Але якщо ти зраджуєш, то ти козел. Це і без годинника зрозуміло".

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Учасницю "Холостяка" хлопець зрадив з повією

Учасниця "Холостяка-12" довідалася, що хлопець, зустрічаючись з нею, замовив собі повію через телеграм. Їхні стосунки одразу ж закінчилися.

У мене таке у житті вперше. Я розумію, зраджувати з якоюсь нормальною людиною. Але зі шл*хою! Яку можна просто замовити в телеграмі. Це жесть,

– сказала Ліза на камеру.

Вона вже виплакалася й хоче закрити тему, сподіваючись, що це стане найгіршою подією в її житті. Однак пожартувала, що може поділитися контактами, адже знає, з якою дівчиною її зрадили.

"У мене є номер, у мене є фотки. Кому потрібно, звертайтеся. Я дивлюся на себе у дзеркало і думаю: "Боже, який д*біл!". Я вже поплакала, тепер уже радію. Алилуя. Це все досвід, я дуже вдячна життю за такий досвід", – додала учасниця "Холостяка".

Ліза Кондрашевська з "Холостяка-12" / Фото з інстаграму учасниці шоу

До речі, на відміну від Лізи Кондрашевської, фіналістка "Холостяка" Саша Мудра побудувала стосунки за американцем, старшим на 15 років. Вони познайомилися в додатку, коли той жив у Києві та створював IT-бізнес. Саме він допоміг їй виїхати з країни 24 лютого, бо й сам втік у Словаччину. Чоловік хоче, щоб Саша стала його дружиною, але вона не дуже закохана, їй бракує особистого простору.

Тоді як акторка Вікторія Варлей взагалі вийшла заміж. В інтерв'ю 24 каналу вона розповіла, що її чоловік Петро росіянин, але ніколи не жив у Росії, а зараз зі США допомагає Україні та ЗСУ.