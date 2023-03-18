Об измене Лиза, которая до "Холостяка" работала крупье, рассказала в инстаграме с 44-тысячной аудиторией. Она написала, что впервые в жизни поверила в приметы, потому что разошлась с бойфрендом после того, как они подарили часы. Однако добавила: "Но если ты изменяешь, то ты козел. Это и без часов понятно".

Читайте также Саша Мудра рассказала об отношениях с Алексом после проекта: "Прошла все стадии принятия"

Участнице "Холостяка" парень изменил с проституткой

Участница "Холостяка-12" узнала, что парень, встречаясь с ней, заказал себе проститутку через телеграмм. Их отношения сразу же закончились.

У меня такое в жизни впервые. Я понимаю, изменять с каким-то нормальным человеком. Но со шл*хой! Которую можно просто заказать в телеграмме. Это жесть,

– сказала Лиза на камеру.

Она уже выплакалась и хочет закрыть тему, надеясь, что это станет самым плохим событием в ее жизни. Однако пошутила, что может поделиться контактами, ведь знает, с какой девушкой ей изменили.

"У меня есть номер, у меня есть фотки. Кому нужно, обращайтесь. Я смотрю на себя в зеркало и думаю: "Боже, какой д*бил!". Я уже поплакала, теперь уже радуюсь. Аллилуйя. Это все опыт, я очень благодарна жизни за такой опыт", – добавила участница "Холостяка".

Лиза Кондрашевская из "Холостяка-12" / Фото из инстаграма участницы шоу

Кстати, в отличие от Лизы Кондрашевской, финалистка "Холостяка" Саша Мудра построила отношения за американцем, старше 15 лет. Они познакомились в приложении, когда он жил в Киеве и создавал IT-бизнес. Именно он помог ей выехать из страны 24 февраля, потому что сам бежал в Словакию. Мужчина хочет, чтобы Саша стала его женой, но она не очень влюблена, ей не хватает личного пространства.

В то время как актриса Виктория Варлей вообще вышла замуж. В интервью 24 каналу она рассказала, что ее муж Петр россиянин, но никогда не жил в России, а сейчас из США помогает Украине и ВСУ.