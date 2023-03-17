Учасниця "Холостяка" наголосила, що після проєкту пройшов майже рік, а людей все одно цікавить це питання. Раніше Саша зізналася, що заблокувала Алекса Топольського через образливе повідомлення.

До теми "Холостяк" Алекс Топольський зізнався, що має дівчину: "Щодня закохуюся все більше"

Саша пройшла всі стадії прийняття

Дівчина відверто сказала, що пройшла через всі стадії прийняття того, що вона з Алексом – несумісна пара:

Спочатку було заперечення, що Алекс не підходить Каті.

Потім була злість, як він міг обрати не її.

Після цього був торг – "навіщо Мудрій це взагалі?".

Далі – депресія, але, за її словами, цей етап розчинився в тривогах про війну.

А згодом прийшло прийняття, що Саша і Алекс – "з різних світів".

Дівчина додала, що зараз вона не може уявити жодного сценарію, за яким була б разом з Топольським.

Мудра викреслила Алекса зі свого життя

Фіналістка проєкту наголосила, що за весь час їхнього спілкування, Алекс не давав їй належного ставлення, а після останніх повідомлень вона його заблокувала і викреслила зі свого життя.

Мабуть, треба було припинити спілкування ще після: "Прилітай на Балі", замість: "Як ти? Я скучив. Прилетиш, якщо я куплю тобі квиток?",

– зізнається Саша.

Дівчина зазначила, що зараз в неї новий обранець, їй з ним надійно, спокійно, цікаво і комфортно.

"Так що, мої любі, закриваю тему з Алексом. Цю сторінку я вже перегорнула, було цікаво, але досить", – додала Мудра.

Яким було спілкування між Сашою та Алексом після проєкту