Українська танцівниця та учасниця "Танців з зірками" Юлія Сахневич вперше за довгий час повернулась у мережі. Вона розповіла про своє самопочуття – виявилось, що дівчина довгий час хворіє.

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Юлія Сахневич вперше зізналась про хворобу

Хореографиня поділилась своїм фото й зізналась, що її останні пів року зовсім не були такими милими, як цей знімок. Вона розповіла про боротьбу з кропивницею та складне лікування.

Мені довелося боротися з собою та своїм тілом, намагатись побороти темний ліс алергології. Я довела свій організм до хронічної кропивниці після 3 рецидиву Квінке, отримала довготривале лікування та пошуки причини – купа ліків та гормональних препаратів!

– заявила Юлія Сахневич.

Зауважимо, кропив'янка або кропивниця – сукупність патологій шкіри, що виражається симптомом почервоніння, свербіння й висипів. Набряк Квінке – гостра алергічна реакція організму, характеризується набряканням.

Юлія Сахневич додала, що часто лікарі розводили руками, а після прийому ліків у неї виникла алергія. Та зараз вона у процесі лікування та відновлення. "Вже 6 місяць лікування. Тож на всі ваші інтригуючі запитання відповідь така. На разі – етап відновлення тіла, ваги та здоров'я, усвідомлення і переоцінки себе. No stress, just relaxation".



Юлія Сахневич / Фото з інстаграму Юлії Сахневич

Яка ще зірка скаржилась на кропив'янку

Про хворобу шкіри зізнавалась акторка "95 Кварталу" Олена Кравець. Вона розповідала, що у червні 2022 року ця недуга загострилась, – саме тому гумористка на певний час залишила роботу. Олена некомфортно почувалась у кадрі, тому поставила кар'єру на паузу й зайнялась здоров'ям.

Кілька місяців тому Олена Кравець повернулась до України та знайшла роботу на телебаченні. На телеканалі ДОМ зірка стала ведучою проєкту "Тихий вечір" – це формат, в якому вона вже довго хотіла себе спробувати.