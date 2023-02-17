Украинская танцовщица и участница "Танцев со звездами" Юлия Сахневич впервые за долгое время вернулась в сети. Она рассказала о своем самочувствии – оказалось, что девушка долгое время болеет.

Читайте также Экс-любимая MELOVIN показала поцелуи с новым бойфрендом: артист отреагировал

Юлия Сахневич впервые призналась о болезни

Хореографиня поделилась своим фото и призналась, что ее последние полгода совсем не были такими милыми, как этот снимок. Она рассказала о борьбе с крапивницей и сложном лечении.

Мне пришлось бороться с собой и своим телом, пытаться побороть темный лес аллергологии. Я довела свой организм до хронической крапивницы после 3 рецидива Квинке, получила длительное лечение и поиск причины – куча лекарств и гормональных препаратов!

– заявила Юлия Сахневич.

Заметим, крапивница – совокупность патологий кожи, выражающаяся симптомом покраснения, зуда и сыпи. Отек Квинке – острая аллергическая реакция организма, характеризующаяся отечностью.

Юлия Сахневич добавила, что часто врачи разводили руками, а после приема лекарства у нее возникла аллергия. Сейчас она в процессе лечения и восстановления. "Уже 6 месяц лечения. На все ваши интригующие вопросы ответ таков. На данный момент – этап восстановления тела, веса и здоровья, осознания и переоценки себя. No stress, just relaxation".



Юлия Сахневич / Фото из инстаграма Юлии Сахневич

Какая еще звезда жаловалась на крапивницу

О болезни кожи признавалась актриса "95 Квартала" Елена Кравец. Она рассказывала, что в июне 2022 года этот недуг обострился, – именно поэтому юмористка на время оставила работу. Елена некомфортно чувствовала себя в кадре, поэтому поставила карьеру на паузу и занялась здоровьем.

Несколько месяцев назад Елена Кравец вернулась в Украину и нашла работу на телевидении. На телеканале Дом звезда стала ведущей проекта "Тихий вечер" – это формат, в котором она уже долго хотела себя попробовать.