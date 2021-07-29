Учасниця "Холостяка-11" Ліза прийшла на "Україна має талант": відео, яке перехоплює подих

Повітряна гімнастка Ліза Крутікова у 2021 році була учасницею популярного реаліті-шоу "Холостяк" 11 сезон. Хоч вона і не змогла завоювати серце Михайла Заливаки, але шоу і популярність принесли їй чималу впевневність у собі. Тому вона відправилась на шоу "Україна має талант".

Циркова гімнастка Ліза займається цим небезпечним видом спорту вже багато років. Окрім цього, вона тренує інших людей у спортивних залах. Втім, вона вирішила знов вийти на велику сцену та продемонструвати свої вміння.

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Ліза повернулась на телебачення

У відеоролику, який Ліза оприлюднила у своєму інстаграмі, можна побачити, як дівчина виконує небезпечні трюки в повітрі на підвішеному обручі без жодної страхівки. Із залу за нею пильно спостерігають зіркові судді: Сергій Притула, Ксенія Мішина та Євген Кот.

Ну ось і сталося те, чого я так чекала два роки! Я на сцені. Хвилювання було з самого ранку, я не змогла запхати ні грама їжі, Приїхавши на майданчик, кожен раз коли мене брали на інтерв'ю, я говорила чітко: "Я впевнена в собі" і "Зроблю все можливе"... Але мої тремтячі руки показували зворотнє,

– зізналась гімнастка.

Ліза поділилась, що від хвилювання неочікувано заснула в кріслі візажиста, хоча пульс у неї був прискорений, а руки страшенно пітніли. Втім, її підтримала сестра, а також Григорій Решетник, який став ведучим шоу "Україна має талант" та раніше був ведучим "Холостяка-11". Тому рідні люди позитивно вплинули на Лізу.

Чи потрапила Ліза Крутікова в наступні етапи шоу і як судді оцінили її виступ – дізнаємось вже цієї осені.

Що відомо про участь Лізи Крутікової в "Холостяку"?