Заїжджені рими й банальні мелодії, – чому Tember Blanche розкритикували сучасні пісні

Гурт Tember Blanche - фіналісти Нацвідбору Євробачення-2022. Вони висловилися про сучасні українські пісні: за словами артистів, зараз зірки пишуть не завжди якісну музику.

Фіналісти Національного відбору на Євробачення-2022 Tember Blanche створюють музику у стилі інді-поп. Вони розповіли для 24 каналу, що думають про сучасну музику.

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Tember Blanche про сучасні пісні

Олександра та Владислав розповіли, що хоч російські пісні слухають вже не так багато, але з'явилась інша проблема – неякісний український контент.

Багато "митців" думають, що якщо вони напишуть пісню про війну, та ще й солов'їною, – вони автоматично створять ціннісний продукт. На жаль, це так не працює,

– вважають музиканти.

"Нестача українськомовної музики на радіо і ТБ породила купу низькосортних пісень. Одні й ті самі фрази, заїжджені рими (Україна – калина, Україна – єдина) та банальні мелодії. Хочеться, щоб люди нарешті зрозуміли: не весь український контент автоматично є хорошим. Витісняти російський інфопродукт треба якісно".

Зауважимо, деякі українці досі не позбулися бажання слухати музику агресора. Тому зірки закликають їх цього не робити: