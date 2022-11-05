На дев'ятий місяць війни все більше пісень російських виконавців "вилазять" у топи музичних чартів в Україні. Цю тенденцію прокоментувала зірка серіалу "Кріпосна" Наталка Денисенко, якій довелося їхати на зйомки під треки окупантів.

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Денисенко розлютилася на водія з російськими піснями

Їду на роботу. Зла, капець. Кожна пісня у водія — російська. І це не таксист. А хлопець з департаменту водіїв. А потім ми питаємо, чого в топах ці пісні. Нормально поговорити не вийшло. Він просто мовчки переключив. І я впевнена, що і далі буде слухати російську музику,

– обурилася Наталка Денисенко.

Вона також шокувала заявою, що поки водій слухає пісні росіян, його батько воює та вибиває окупантів з української землі.

"Це просто крінж, тому що батько цього хлопця, який возить мене на знімальний майданчик, у ЗСУ служить. Тобто його батько захищає нашу країну, а він слухає через додаток російських виконавців, платить гроші в казну нашого ворога. Прикол? Я не розумію реально, чому люди це роблять. Це логічний ланцюжок, невже не можна допетрати до цього?" – ще більше розгнівалася акторка.

Денисенко звернулася до своєї багатотисячної аудиторії та попросила не слухати треки з країни-агресорки.

Ви можете спілкуватися мовою, якою хочете, слухати російські пісні наших виконавців, але не російських! Зробімо бойкот їхньої продукції, їхньої творчості, бо ця держава знищує наших людей,

– закликала кіноакторка.

Нагадаємо, раніше тему російських пісень в українських чартах зачіпала Злата Огнєвіч. Вона емоційно засудила тих, хто слухає російську музику: "Після всіх жертв, каліцтв, трагедій Бучі, Маріуполя, щоденної боротьби на передовій ви продовжуєте слухати русняву музику й тим самим спонсорувати ворога. Як вам не соромно?"