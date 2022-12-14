Фіналісти Національного відбору на Євробачення-2022 Tember Blanche створюють музику у стилі інді-поп. Вони розповіли для 24 каналу, що думають про сучасну музику.
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Tember Blanche про сучасні пісні
Олександра та Владислав розповіли, що хоч російські пісні слухають вже не так багато, але з'явилась інша проблема – неякісний український контент.
Багато "митців" думають, що якщо вони напишуть пісню про війну, та ще й солов'їною, – вони автоматично створять ціннісний продукт. На жаль, це так не працює,
– вважають музиканти.
"Нестача українськомовної музики на радіо і ТБ породила купу низькосортних пісень. Одні й ті самі фрази, заїжджені рими (Україна – калина, Україна – єдина) та банальні мелодії. Хочеться, щоб люди нарешті зрозуміли: не весь український контент автоматично є хорошим. Витісняти російський інфопродукт треба якісно".
Зауважимо, деякі українці досі не позбулися бажання слухати музику агресора. Тому зірки закликають їх цього не робити:
- Андрій Бєдняков назвав тих людей, які коли-небудь слухали або продовжують слухати російський реп чи попсу, причетними до обстрілів.
- Злата Огнєвіч засуджує українців, які продовжують слухати російську музику, спонсоруючи таким чином ворога. Вона поділилась, що теж має улюблені пісні, але не слухає їх принципово.
- Наталка Денисенко розповідала, як одного разу їхала з водієм таксі, який "крутив" треки російських авторів. Вона була цим обурена, бо знає, що його батько служить у ЗСУ.