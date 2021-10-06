Учасники гурту Måneskin позували повністю оголені: провокативні фото

Переможці Євробачення-2021 не припиняють дивувати публіку. Екстравагантні Måneskin мокрими позували на камеру, повністю оголившись. Фотографії вже розлетілися мережею.

Після перемоги на пісенному конкурсі до запальних італійців прикута увага прихильників зі всього світу. На офіційній сторінці в інстаграмі колектив часто ділиться яскравими кадрами. Остання публікація неабияк вразила публіку відвертістю.

Дивіться також Володимира Дантеса сплутали з солістом гурту Måneskin: курйозна реакція мережі

Фото оголених Måneskin

Четверо учасників колективу позували на білому фоні. Вони повністю оголилися, а інтимні зони прикрили з допомогою фотошопу. Тіла музикантів були мокрими, на обличчях був насичений макіяж з акцентом на очах, а волосся вкладене в зачіски з мокрим ефектом.

Вокаліст Даміано Давид, басистка Вікторія Де Анжеліс, гітарист Томас Раджі й барабанщик Ітан Торки зухвало дивилися в об'єктив камери. Це найвідвертіші фото, які гурт коли-небудь поширював у мережі.



Оголені музиканти Måneskin / Фото з інстаграму гурту



Оголені музиканти Måneskin / Фото з інстаграму гурту

В інстаграм-сторіз колектив оприлюднив не менш спекотний кадр з-за лаштунків зйомки. Вікторія Де Анжеліс зробила селфі в дзеркалі, перед якими музиканти позували оголеними.



Оголені музиканти Måneskin / Скриншот інстаграм-сторіз гурту