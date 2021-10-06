Участники группы Måneskin позировали полностью обнаженными: провокационные фото
Источник:инстаграм Måneskin
Победители Евровидения-2021 не прекращают удивлять публику. Экстравагантные Måneskin мокрыми позировали на камеру, полностью обнажившись. Фотографии уже разлетелись сетью.
После победы на конкурсе к зажигательным итальянцам приковано внимание поклонников со всего мира. На официальной странице в инстаграме коллектив часто делится яркими кадрами. Последняя публикация изрядно поразила публику откровенностью.
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Фото обнаженных Måneskin
Четверо участников коллектива позировали на белом фоне. Они полностью обнажились, а интимные зоны прикрыли с помощью фотошопа. Тела музыкантов были мокрыми, на лицах был насыщенный макияж с акцентом на глазах, а волосы уложены в прически с мокрым эффектом.
Вокалист Дамиано Давид, басистка Виктория Де Анжелис, гитарист Томас Раджи и барабанщик Итан Торки дерзко смотрели в объектив камеры. Это самые откровенные фото, которые группа когда-нибудь распространял в сети.
Обнаженные музыканты Måneskin / Фото с инстаграма группы
Обнаженные музыканты Måneskin / Фото с инстаграма группы
В инстаграм-сториз коллектив обнародовал не менее жаркий кадр из-за кулис съемки. Виктория Де Анжелис сделала селфи в зеркале, перед которыми музыканты позировали обнаженными.
Обнаженные музыканты Måneskin / Скриншот инстаграм-сториз группы