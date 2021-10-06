Після перемоги на пісенному конкурсі до запальних італійців прикута увага прихильників зі всього світу. На офіційній сторінці в інстаграмі колектив часто ділиться яскравими кадрами. Остання публікація неабияк вразила публіку відвертістю.
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Фото оголених Måneskin
Четверо учасників колективу позували на білому фоні. Вони повністю оголилися, а інтимні зони прикрили з допомогою фотошопу. Тіла музикантів були мокрими, на обличчях був насичений макіяж з акцентом на очах, а волосся вкладене в зачіски з мокрим ефектом.
Вокаліст Даміано Давид, басистка Вікторія Де Анжеліс, гітарист Томас Раджі й барабанщик Ітан Торки зухвало дивилися в об'єктив камери. Це найвідвертіші фото, які гурт коли-небудь поширював у мережі.
Оголені музиканти Måneskin / Фото з інстаграму гурту
Оголені музиканти Måneskin / Фото з інстаграму гурту
В інстаграм-сторіз колектив оприлюднив не менш спекотний кадр з-за лаштунків зйомки. Вікторія Де Анжеліс зробила селфі в дзеркалі, перед якими музиканти позували оголеними.
Оголені музиканти Måneskin / Скриншот інстаграм-сторіз гурту