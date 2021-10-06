Після перемоги на пісенному конкурсі до запальних італійців прикута увага прихильників зі всього світу. На офіційній сторінці в інстаграмі колектив часто ділиться яскравими кадрами. Остання публікація неабияк вразила публіку відвертістю.

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Фото оголених Måneskin

Четверо учасників колективу позували на білому фоні. Вони повністю оголилися, а інтимні зони прикрили з допомогою фотошопу. Тіла музикантів були мокрими, на обличчях був насичений макіяж з акцентом на очах, а волосся вкладене в зачіски з мокрим ефектом.

Вокаліст Даміано Давид, басистка Вікторія Де Анжеліс, гітарист Томас Раджі й барабанщик Ітан Торки зухвало дивилися в об'єктив камери. Це найвідвертіші фото, які гурт коли-небудь поширював у мережі.



Оголені музиканти Måneskin / Фото з інстаграму гурту



Оголені музиканти Måneskin / Фото з інстаграму гурту

В інстаграм-сторіз колектив оприлюднив не менш спекотний кадр з-за лаштунків зйомки. Вікторія Де Анжеліс зробила селфі в дзеркалі, перед якими музиканти позували оголеними.



Оголені музиканти Måneskin / Скриншот інстаграм-сторіз гурту

Нагадаємо, 30 вересня розпочався продаж квитків на перший сольний концерт Måneskin в Україні. Виступ запланований на 7 березня в Києві. Та вже у першу хвилину продажів онлайн-квитків – сайт "ліг". Усі квитки розкупили за декілька годин. До слова, Måneskin приїдуть в Україну в рамках європейського туру. Старт продажів квитків розпочався одночасно у всіх містах. І вже ввечері 30 вересня гурт оголосив sold out.