Учасники гурту KADNAY зізнались про свої найбільш нелогічні хобі

Дмитро Каднай та Філіп Коляденко з музичного гурту KADNAY за лаштунками шоу "Де логіка?" (Новий канал) розповіли, як марно витрачали гроші. За їхніми словами, хобі, якими вони тимчасово вирішили зайнятись, так і не мали довгострокової перспективи.

Ми часто пробуємо щось нове. Буває, справа захоплює миттєво, сильно, але ненадовго. Про таке непередбачуване хобі розповів за лаштунками шоу "Де логіка?" соліст гурту KADNAY Дмитро Каднай.

До слова Переїхала у центр Києва, коли в кишені було по нулях, – Jerry Heil про нелогічний вчинок

Десь три роки тому я з'їздив на риболовлю і дуже загорівся цим! Вирішив, що це моє нове хобі. Об'їздив усі магазини Києва, адже треба накупити снасті. І, звісно ж, найкращі! З того моменту жодного разу не був на риболовлі. Добре хоч човен надувний не купив,

– пожартував Дмитро.

Нелогічно витрачав гроші на колекцію спортивного взуття колега Дмитра по сцені – музикант Філіп Коляденко, син відомого хореографа Дмитра Коляденка.

"У мене в дитинстві була ціла колекція футбольного взуття. Більшість якого лежала без діла. Деякі пари я навіть не взував. Проте щоразу, купуючи, я мріяв про певну модель і чекав, що завдяки їй я стану професійним футболістом, – додав музикант.



Дмитро Каднай та Філіп Коляденко з гурту KADNAY / Фото пресслужби "Нового каналу"

Які ще нелогічні вчинки робили зірки у своєму житті?